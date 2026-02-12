Social

Aplicațiile de dating explodează de Valentine’s Day. Utilizatorii își caută partener

Aplicațiile de dating explodează de Valentine's Day. Utilizatorii își caută partener
Pe 14 februarie, aplicațiile de dating precum Tinder, Bumble sau Badoo devin mai aglomerate ca niciodată. Ziua Îndrăgostiților atrage oameni dornici să-și facă noi conexiuni sau să inițieze conversații amuzante și flirturi online. Statisticile arată că traficul pe aceste platforme crește semnificativ în această zi, față de o zi obișnuită, potrivit CBS.

Aplicațiile de dating, la mare căutare de Ziua Îndrăgostiților

Tinder, de exemplu, vede o creștere cu peste 20% a mesajelor trimise și a „swipe-urilor”. Reprezentanții aplicației au povestit că mulți oameni nu caută doar întâlniri rapide, ci și experiențe autentice de conectare. În plus, aplicația lansează teme speciale sau funcții temporare dedicate Valentine’s Day, pentru a-i încuraja pe utilizatori să fie mai activi.

Numărul crește semnificativ

Bumble, platforma unde femeile fac primul pas, observă o creștere a interacțiunilor de aproximativ 15–18% în jurul datei de 14 februarie. „Valentine’s Day nu mai este doar despre cadouri. Este un moment în care tehnologia și romantismul se întâlnesc. Bumble devine astfel locul perfect pentru a cunoaște oameni noi”, au explicat reprezentanții aplicației.

Și Badoo înregistrează cifre impresionante: numărul utilizatorilor activi zilnic crește cu până la 25% în această zi. Potrivirile și mesajele se concentrează în special între orele 19:00 și 23:00, când oamenii sunt mai relaxați și deschiși la conversații. Mulți dintre utilizatorii care se întâlnesc pe 14 februarie continuă interacțiunile și după sărbătoare, ceea ce arată că întâlnirile online pot deveni relații reale.

Care este explicația

Motivațiile oamenilor sunt variate. Unii caută doar companie pentru o seară, alții speră să găsească relații serioase. Psihologii au explicat că Valentine’s Day accentuează nevoia de socializare și validare emoțională. „Într-o lume digitalizată, oamenii folosesc aplicațiile de dating nu doar pentru întâlniri, ci și pentru a-și exprima sentimentele și a interacționa cu alții”, a spus un psiholog.

Campaniile de marketing ale aplicațiilor joacă și ele un rol important. Filtre tematice, promoții speciale sau evenimente dedicate Valentine’s Day atrag mai mulți utilizatori și cresc interacțiunile. În plus, aplicațiile sunt tot mai des folosite pentru diverse tipuri de socializare, de la chat-uri rapide la întâlniri offline, ceea ce le face mai atractive și mai interactive.

Diversitatea utilizatorilor care se activează pe 14 februarie este remarcabilă. De la tineri la început de viață socială, până la persoane de peste 40 de ani care caută parteneri compatibili, aplicațiile devin un loc de întâlnire pentru toate vârstele. Această diversitate face conversațiile mai dinamice și crește șansele de potrivire.

