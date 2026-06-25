Cum răcești mașina în câteva minute pe caniculă. În zilele caniculare, interiorul unei mașini lăsate în bătaia directă a soarelui poate ajunge rapid la temperaturi extrem de ridicate. Volanul, schimbătorul de viteze, centurile de siguranță și scaunele devin atât de fierbinți încât pot fi greu de atins. Totuși, există câteva metode simple care pot reduce semnificativ timpul necesar pentru răcirea habitaclului și pot face utilizarea aerului condiționat mult mai eficientă.

Specialiștii recomandă o ordine clară a pașilor care trebuie urmați imediat după urcarea în mașină. Aerisirea inițială, utilizarea corectă a climatizării și activarea recirculării la momentul potrivit pot face diferența între câteva minute de disconfort și o răcire rapidă a interiorului.

Primul lucru care trebuie făcut după ce mașina a stat în soare este eliminarea aerului supraîncălzit din habitaclu. În condiții de caniculă, temperatura din interior poate depăși cu ușurință pragul de 50 de grade Celsius.

Pentru a evacua cât mai mult din aerul fierbinte acumulat, este recomandat să deschizi toate portierele sau, dacă acest lucru nu este posibil, măcar geamurile. O perioadă de aproximativ un minut este suficientă pentru ca o parte importantă din căldură să fie eliminată în mod natural.

În această etapă nu este necesar ca motorul să fie pornit. Scopul este simplu: înlocuirea aerului extrem de fierbinte din habitaclu cu aerul exterior, chiar dacă și acesta este cald.

O metodă utilizată frecvent pentru eliminarea rapidă a căldurii presupune deschiderea geamurilor pe o parte a mașinii și folosirea repetată a unei portiere aflate pe partea opusă.

Prin mișcarea portierei înainte și înapoi se creează un efect asemănător unei pompe de aer, care ajută la evacuarea mai rapidă a aerului încins din interior. Procedura durează doar câteva secunde și poate reduce semnificativ temperatura din habitaclu înainte de pornirea sistemului de climatizare.

Această tehnică este recomandată mai ales atunci când mașina a fost parcată timp îndelungat în plin soare.

După pornirea motorului, aerul condiționat ar trebui setat la temperatura minimă, iar ventilatorul la o treaptă ridicată. Mulți șoferi fac însă greșeala de a închide imediat toate geamurile.

În realitate, este mai eficient ca geamurile să rămână deschise încă 30-60 de secunde. În acest interval, fluxul de aer produs de instalația de climatizare contribuie la eliminarea căldurii rămase în interior.

De asemenea, gurile de ventilație pot fi orientate inițial către partea superioară a habitaclului, deoarece aerul fierbinte se acumulează în mod natural în zona de sus.

Dacă temperatura din interior rămâne ridicată și după plecare, geamurile pot fi păstrate deschise pentru scurt timp. Totuși, această soluție nu trebuie folosită prea mult, deoarece mărește rezistența aerodinamică și poate influența consumul de combustibil. În momentul în care instalația începe să sufle aer rece, geamurile trebuie închise complet.

Funcția de recirculare este foarte utilă, însă numai după ce aerul fierbinte a fost eliminat din habitaclu.

Odată ce geamurile au fost închise și temperatura interioară începe să scadă, sistemul poate recircula aerul deja răcit, fără să mai introducă permanent aer fierbinte din exterior. Astfel, procesul de răcire devine mai rapid și mai eficient.

Multe automobile oferă și o funcție MAX A/C, care activează automat setările optime pentru răcirea rapidă a habitaclului. În cazul mașinilor dotate cu climatizare automată, șoferul poate selecta temperatura dorită și modul AUTO, iar sistemul va regla singur debitul și distribuția aerului.

Recircularea nu trebuie însă lăsată permanent activă. Dacă geamurile încep să se aburească sau aerul din interior devine greu de respirat, funcția trebuie dezactivată temporar.

Mulți conducători auto preferă să stea câteva minute pe loc, cu motorul pornit și aerul condiționat funcționând la maximum. Specialiștii spun însă că instalația de climatizare funcționează, de regulă, mai eficient atunci când mașina este în mișcare.

Fluxul de aer care trece prin condensator este mai bun, iar sistemul poate răci mai eficient habitaclul decât în situația în care motorul funcționează îndelung la ralanti.

După una-două minute dedicate aerisirii inițiale, este recomandat să pornești la drum, cu condiția ca volanul, centura și celelalte elemente esențiale să poată fi folosite în siguranță.

Unele modele moderne oferă și funcții de preclimatizare, care permit răcirea interiorului înainte de plecare, inclusiv prin intermediul unei aplicații mobile puse la dispoziție de producător.

Cea mai întâlnită eroare este urcarea în mașină, închiderea imediată a geamurilor și activarea directă a recirculării, reltează publicația britanică RAD. În această situație, instalația încearcă să răcească același aer supraîncălzit rămas în habitaclu, ceea ce prelungește considerabil procesul și solicită suplimentar compresorul.

Ordinea corectă este simplă: mai întâi se aerisește mașina, apoi se pornește aerul condiționat cu geamurile deschise pentru câteva zeci de secunde, după care geamurile sunt închise și se activează recircularea.

Alte greșeli frecvente sunt orientarea jetului de aer rece direct către față și folosirea continuă a ventilatorului la putere maximă. Specialiștii recomandă scăderea treptată a temperaturii, mai ales atunci când diferența dintre exterior și interior este foarte mare. Dacă după câteva minute aerul evacuat prin gurile de ventilație rămâne cald, este posibil ca instalația să aibă o defecțiune sau să fie necesară completarea agentului frigorific.

Pentru a preveni supraîncălzirea habitaclului, șoferii pot utiliza și un parasolar montat în parbriz. Acesta reduce considerabil încălzirea bordului, a volanului și a scaunelor, iar dacă este fixat la exterior, eficiența sa poate fi și mai mare în zilele cu temperaturi extreme.