Usturoiul rămâne unul dintre cele mai apreciate ingrediente din bucătăria tradițională și modernă, fiind recunoscut atât pentru gustul său intens, cât și pentru numeroasele beneficii pe care le are asupra sănătății. O modalitate excelentă de a te bucura de proprietățile acestui aliment este o supă cremă de usturoi. Acest preparat simplu, hibrid între mâncare confortabilă și răsfăț culinar, este deopotrivă hrănitor și extrem de gustos. Pentru cei care nu au încercat încă această rețetă, există opțiuni variate care pot transforma o zi obișnuită într-o experiență gastronomică deosebită.

Această versiune oferă o combinație interesantă de arome datorită folosirii vinului alb și a chimenului, având o textură catifelată și o aromă inconfundabilă.

Ingrediente necesare:

4 căpățâni de usturoi

2 cepe mari

4 linguri de unt

4 linguri de făină

500 ml de lapte

500 ml de vin alb

500 ml de supă de legume

sare

piper

chimen

Procesul începe prin curățarea și spălarea usturoiului și a cepei. Usturoiul se toacă mărunt, în timp ce ceapa se taie rondele, iar inelele se separă cu grijă. Într-o oală potrivită, untul se topește la foc mic, după care se adaugă usturoiul tocăt, potrivindu-se de sare și piper. Ingredientele se amestecă și se călesc până când aroma usturoiului începe să se răspândească.

Ulterior, se presară făina, amestecând continuu pentru a preveni formarea cocoloașelor. Imediat după acest pas, se toarnă treptat laptele și se adaugă inelele de ceapă. În momentul în care sosul devine omogen, se toarnă vinul alb. După aproximativ 3-4 minute, se adaugă supa de legume, se acoperă vasul cu un capac și se lasă totul la fiert până când ceapa se înmoaie complet, amestecând din când în când. Preparatul se servește fierbinte, având ca decor chimen, crutoane sau felii de pâine prăjită.

Dacă preferi o variantă mai densă și extrem de cremoasă, rețeta cu smântână pentru gătit și cartofi este alegerea ideală pentru un prânz rapid și consistent.

Ingrediente necesare:

1 căpățână mare de usturoi

1 ceapă albă medie

1 cartof mare

30 g de unt

500 ml de supă de pui sau de legume

200 ml de smântână pentru gătit

sare și piper după gust

2 linguri de ulei de măsline

crutoane pentru servire

Pentru început, usturoiul curățat și ceapa tocată mărunt se călesc în unt până când devin moi și capătă o culoare ușor aurie. În oală se adaugă cartoful curățat și tăiat în cuburi, apoi se toarnă supa caldă de pui sau de legume. Amestecul se lasă la fiert la foc mediu timp de 20 de minute, până când bucățile de cartof sunt complet pătrunse.

După ce legumele s-au fiert, compoziția se pasează energic cu ajutorul unui blender vertical până când se obține o cremă fină și omogenă. Se încorporează apoi smântâna pentru gătit și se mai lasă vasul pe foc mic timp de 3-4 minute, având grijă ca lichidul să nu dea în fiert. La final, supa se asezonează cu sare și piper după gust și se servește caldă, alături de crutoane crocante și un strop de ulei de măsline.