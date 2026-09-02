Odată cu apropierea sezonului rece, caloriferele au nevoie de o verificare și o curățare temeinică. Praful, scamele și murdăria se acumulează în timp atât pe suprafața radiatorului, cât și între elementele sale, iar depunerile pot împiedica circulația eficientă a aerului cald. Curățarea caloriferelor înainte de pornirea încălzirii este o operațiune simplă, care poate fi făcută acasă fără echipamente speciale. Este important însă ca radiatorul să fie rece atunci când este curățat și ca intervențiile asupra instalației să fie făcute cu atenție. Iată cât de ușor poți îndepărta praful din calorifere.

Radiatoarele funcționează prin încălzirea aerului din jurul lor. Aerul rece intră în zona radiatorului, se încălzește și se ridică, iar acest proces contribuie la încălzirea încăperii.

Praful depus pe calorifer poate afecta acest proces. Murdăria se poate strânge în special în spațiile înguste dintre elemente, în partea din spate și în zonele greu accesibile.

În plus, atunci când radiatorul se încălzește, praful acumulat poate contribui la apariția unui miros neplăcut. Din acest motiv, o curățare înainte de sezonul rece este utilă atât pentru eficiența încălzirii, cât și pentru igiena din locuință

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Curățarea unui calorifer fierbinte poate fi dificilă și poate provoca arsuri, în special dacă este folosită apă sau o lavetă umedă. Este recomandat ca zona din jurul caloriferului să fie eliberată pentru a permite accesul la toate suprafețele. Dacă radiatorul se află sub o fereastră, perdeaua sau draperia trebuie îndepărtată temporar.

Înainte de curățare, podeaua poate fi protejată cu o cârpă, un prosop vechi sau un material care să colecteze praful și murdăria.

Un aspirator este unul dintre cele mai utile instrumente pentru curățarea caloriferelor. Un capăt îngust permite accesul în spațiile dintre elementele radiatorului și în zonele în care se acumulează cel mai mult praf.

Curățarea trebuie făcută de sus în jos, pentru ca praful desprins să nu ajungă din nou pe suprafețele deja curățate.

Pentru spațiile foarte înguste poate fi folosită o perie lungă și subțire. Există și perii speciale pentru calorifere, dar o perie moale, suficient de lungă pentru a ajunge între elemente, poate fi la fel de utilă.

Este important să nu fie folosite obiecte ascuțite pentru îndepărtarea murdăriei, deoarece acestea pot zgâria vopseaua sau deteriora suprafața radiatorului.

Partea din spate a caloriferului este adesea una dintre cele mai neglijate zone. Accesul poate fi dificil, mai ales atunci când radiatorul este montat foarte aproape de perete. O perie lungă poate fi introdusă cu grijă în spatele radiatorului. Mișcările trebuie făcute lent, astfel încât praful să fie desprins fără să fie împrăștiat în toată încăperea.

Pentru a reduce cantitatea de praf care ajunge pe podea, sub calorifer poate fi pus un material umed sau o lavetă mare. Praful desprins va cădea pe aceasta și poate fi strâns mai ușor după terminarea operațiunii.

După îndepărtarea prafului uscat, suprafața caloriferului poate fi ștearsă cu o lavetă ușor umezită.

Nu este nevoie de cantități mari de apă. O lavetă bine stoarsă este suficientă pentru îndepărtarea urmelor de murdărie rămase pe suprafața radiatorului.

Pentru caloriferele vopsite poate fi folosită apă călduță și, dacă este necesar, o cantitate mică de detergent obișnuit. Soluțiile foarte agresive trebuie evitate, deoarece pot afecta stratul de vopsea.

După curățare, suprafața trebuie lăsată să se usuce complet înainte de pornirea încălzirii.

La unele modele de calorifere, partea superioară are o grilă sau un capac care poate reține o cantitate mare de praf. Această zonă trebuie verificată cu atenție.

Dacă elementele pot fi demontate conform instrucțiunilor producătorului, acestea pot fi scoase și curățate separat. În cazul în care nu pot fi demontate cu ușurință, nu trebuie forțate.

O perie moale sau aspiratorul pot fi folosite pentru îndepărtarea depunerilor fără demontarea componentelor.

Caloriferul trebuie verificat pentru urme de rugină și scurgeri

Curățarea de toamnă este și un moment potrivit pentru verificarea stării radiatorului.

Suprafața trebuie inspectată pentru pete de rugină, vopsea desprinsă, fisuri, urme de umezeală sau picături de apă. Racordurile și robinetele trebuie, de asemenea, verificate.

Orice urmă de apă în apropierea îmbinărilor poate indica o problemă care trebuie rezolvată înainte de folosirea intensă a instalației de încălzire.

Dacă există o scurgere, radiatorul nu trebuie demontat sau desfăcut fără cunoștințele necesare. În astfel de situații, intervenția unui instalator este cea mai sigură variantă.

După curățare, caloriferul poate necesita și aerisire, mai ales dacă apar zone reci în partea superioară atunci când instalația funcționează.

Un radiator care se încălzește neuniform poate avea aer acumulat în interior. Aerisirea se face cu ajutorul ventilului destinat acestei operațiuni, însă procedura diferă în funcție de tipul instalației.

La instalațiile individuale, proprietarul poate urma instrucțiunile sistemului de încălzire. În cazul instalațiilor comune ale unui bloc, este recomandată respectarea procedurilor asociației de proprietari și evitarea intervențiilor asupra componentelor care necesită personal autorizat.

Praful se acumulează pe calorifere pe tot parcursul anului, astfel că o singură curățare anuală poate să nu fie suficientă în locuințele foarte expuse la praf.

O ștergere periodică a suprafețelor și aspirarea zonelor dintre elemente reduc cantitatea de murdărie care se acumulează.

O atenție mai mare trebuie acordată caloriferelor aflate în camere în care există covoare, animale de companie sau multe textile, deoarece acestea pot favoriza acumularea de scame și praf.

Obiectele nu trebuie așezate peste calorifer

Un calorifer trebuie să aibă suficient spațiu pentru ca aerul cald să circule. Uscarea hainelor direct pe radiator sau acoperirea acestuia cu obiecte poate reduce circulația aerului și poate afecta modul în care căldura se distribuie în încăpere.

Mobilierul amplasat foarte aproape de radiator poate avea, de asemenea, un efect asupra circulației aerului cald.

Pentru o încălzire cât mai eficientă, zona din imediata apropiere a caloriferului trebuie păstrată cât mai liberă.

O curățare obișnuită nu necesită demontarea radiatorului. Aspiratorul, peria și laveta sunt suficiente pentru îndepărtarea majorității depunerilor.

Nu este recomandată folosirea unor cantități mari de apă și nici introducerea unor obiecte în interiorul radiatorului. De asemenea, robinetele și racordurile nu trebuie forțate în timpul operațiunii.

În cazul în care radiatorul prezintă scurgeri, coroziune severă, zgomote neobișnuite sau probleme de încălzire, simpla curățare nu rezolvă cauza. O verificare tehnică înainte de sezonul rece poate preveni probleme mai mari în perioada în care instalația este folosită intens.