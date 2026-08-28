Praful se acumulează nu doar pe suprafața vizibilă a caloriferului, ci și între lamelele acestuia, acolo unde o lavetă obișnuită ajunge cu greu. În timp, aceste spații se pot umple cu praf, scame și păr, iar curățarea lor poate deveni dificilă.

Vestea bună este că, pentru o curățare obișnuită, caloriferul nu trebuie demontat. Sunt suficiente câteva obiecte pe care majoritatea oamenilor le au deja în casă și puțină atenție pentru a nu îndoi lamelele.

Înainte de curățare, pe podea, sub calorifer, poate fi așezat un prosop sau o bucată de material care să colecteze praful desprins în timpul operațiunii.

În cazul în care există mult praf acumulat, este mai bine ca acesta să fie îndepărtat înainte de folosirea unei lavete. Un aspirator prevăzut cu o perie moale poate fi trecut ușor peste suprafețele accesibile. Pentru spațiile înguste dintre lamele poate fi folosită o duză subțire, introdusă cu grijă.

Mișcarea trebuie făcută lent, fără apăsarea puternică a duzei pe lamele metalice. Instrucțiunile pentru componentele cu lamele recomandă folosirea unei perii moi sau a unui aspirator cu perie, tocmai pentru a îndepărta praful fără deteriorarea acestora.

Pentru spațiile dintre lamele, una dintre cele mai practice soluții este o perie lungă și îngustă, special concepută pentru calorifere. Poate fi folosită și o perie moale, suficient de subțire pentru a intra între elementele caloriferului.

Peria se introduce ușor între lamele și se deplasează de sus în jos. Praful desprins trebuie aspirat în același timp sau imediat după această operațiune. Un ghid de curățare a caloriferelor recomandă introducerea unei perii pentru calorifer între fiecare secțiune, urmată de aspirarea prafului desprins cu o duză îngustă.

Este important ca peria să nu fie împinsă cu forță. Lamelele metalice se pot îndoi, iar deformarea lor poate afecta circulația aerului.

După îndepărtarea prafului uscat, suprafețele accesibile pot fi șterse cu o lavetă din microfibră ușor umezită și foarte bine stoarsă. Pentru zonele înguste există și perii de curățare prevăzute cu mâner lung, pe care poate fi atașată o lavetă subțire. Aceasta trebuie trecută cu grijă printre lamele, fără să fie forțată.

După curățarea umedă, suprafața trebuie lăsată să se usuce. Excesul de apă nu este necesar pentru o simplă curățare a prafului.

Atunci când între lamele s-au format aglomerări de praf și scame, acestea pot fi desprinse mai întâi cu peria, apoi aspirate.

Unele ghiduri recomandă și folosirea unui uscător de păr setat pe aer rece pentru a împinge praful din zonele greu accesibile, cu un prosop sau o protecție așezată sub calorifer pentru a colecta murdăria.

Metoda trebuie folosită cu atenție, deoarece praful poate ajunge în aer și se poate depune pe mobilier sau pe podea. Din acest motiv, aspirarea rămâne o variantă mai controlată atunci când există posibilitatea de a introduce duza în spațiile dintre lamele.

Lamelele sunt subțiri și pot fi deformate relativ ușor. Din acest motiv, folosirea unui jet puternic de aer sau a unei surse de apă sub presiune nu este o soluție potrivită pentru curățarea obișnuită a unui calorifer din locuință.

Instrucțiunile producătorilor pentru schimbătoarele de căldură cu lamele avertizează că presiunea excesivă poate deteriora lamelele. Pentru curățarea de rutină sunt recomandate metode mai blânde, precum peria moale și aspiratorul.

De asemenea, nu este nevoie ca grila sau panoul caloriferului să fie demontat pentru o curățare obișnuită. Dacă un aparat necesită demontare pentru întreținere sau prezintă probleme de funcționare, intervenția trebuie făcută conform instrucțiunilor producătorului sau de către un specialist.

Nu există un interval universal valabil pentru toate locuințele. Frecvența depinde de cantitatea de praf din încăpere, de prezența animalelor de companie, de tipul caloriferului și de cât de repede se acumulează murdăria.

O curățare periodică este însă mai ușoară decât îndepărtarea unui strat gros de praf acumulat între lamele. Pentru întreținerea obișnuită, o combinație între aspirare și curățarea atentă cu o perie subțire este suficientă în cele mai multe situații.