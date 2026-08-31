În locuințele conectate la sistemul centralizat de încălzire (RADET sau alte companii de termoficare), caloriferul se curățe la interior mai complicată decât într-o casă cu centrală proprie.

Motivul principal este că instalația funcționează pe coloane comune, iar intervențiile neautorizate pot afecta vecinii sau pot duce la scurgeri greu de gestionat. Chiar și așa, depunerile de nămol și rugină rămân o problemă reală, care scade randamentul și lasă caloriferul cald doar pe jumătate.

Primul lucru pe care trebuie să-l știi este că nu poți izola ușor un singur calorifer. Robineții vechi, acolo unde mai există, sunt deseori blocați sau nu etanșează perfect. De aceea, demontarea pe cont propriu este riscantă și, în multe cazuri, interzisă fără acordul asociației sau al companiei de termoficare. Soluțiile realiste sunt altele.

Cea mai frecventă metodă folosită la bloc este spălarea chimică a instalației interioare a apartamentului, realizată de firme specializate. Aceștia introduc în circuit substanțe care dizolvă nămolul și depunerile, apoi clătesc sistemul. Intervenția se face de obicei vara, când rețeaua este oprită, și necesită golirea controlată a coloanei sau măcar a tronsonului pe care se află apartamentul. Este mai scumpă decât o simplă curățare, dar mult mai eficientă și mai sigură.

O variantă mai simplă, dar cu rezultate limitate, este aerisirea corectă și verificarea robineților. Un calorifer plin de aer sau cu robineții doar parțial deschiși va încălzi prost, chiar dacă nu are foarte mult nămol. Aerisirea se face prin șurubul special, cu maximă atenție, ca să nu iasă apă pe jos.

În cazurile grave, când caloriferul este aproape rece, unii proprietari apelează la demontarea lui în perioada de oprire a căldurii. Operațiunea trebuie făcută de instalator, cu închiderea coloanei și anunțarea vecinilor. Caloriferul se scoate, se spală cu jet puternic de apă până când apa iese limpede, apoi se remontează cu garnituri noi. Fără experiență, riscul de scurgeri ulterioare este mare.

Important de reținut este că la sistemele centralizate nu se recomandă improvizațiile. Turnarea de oțet, bicarbonat sau alte substanțe pe cont propriu în instalație poate strica robineții și poate crea probleme pe coloană. De asemenea, orice intervenție mai amplă ar trebui discutată cu administratorul asociației, mai ales dacă presupune golirea apei din sistem.

În concluzie, pentru cei branșați la RADET, curățarea interioară eficientă a caloriferului înseamnă, în practică, fie apelarea la o firmă care face spălare chimică, fie demontarea profesională în perioada de vară. Soluțiile de tip „do it yourself” sunt limitate și pot crea mai multe probleme decât rezolvă. Un calorifer curat încălzește mai bine și poate reduce senzația de frig din casă, chiar și atunci când agentul termic nu vine la temperatura ideală.

De asemenea, având în vedere că suntem la începutul toamnei, ar fi bine ca cei care vor să-și curețe caloriferele să se grăbească, întrucât în curând ar putea începe pomparea apei pentru probele tehnice pe rețea.