Tehnologia modernă devine un aliat vital în momentele critice pentru siguranța românilor. Un procent covârșitor de peste 90% dintre telefoanele mobile active în prezent pe teritoriul României sunt echipate cu tehnologii avansate care permit transmiterea rapidă şi mult mai precisă a localizării către serviciul de urgenţă 112.

Informațiile provin din primul studiu de amploare realizat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), care a analizat în detaliu capabilităţile tehnice ale tuturor terminalelor utilizate în reţelele mobile din țară.

Rezultatele cercetării de piață evidenţiază o modernizare accelerată a parcului de dispozitive mobile de la nivel național. Astfel, la sfârşitul anului 2025, nouă din zece telefoane active în rețele suportau deja tehnologiile 4G, VoLTE şi GNSS. Mai mult, procesul de tranziție tehnologică este vizibil și prin prisma faptului că aproape 50% dintre telefoane erau complet compatibile cu standardul de ultimă generație 5G.

De asemenea, o altă veste excelentă pentru sistemul național de siguranță publică este că circa 90% dintre terminalele mobile din buzunarele românilor dispuneau de funcţionalitatea AML (Advanced Mobile Location).

Sistemele integrate în telefoanele moderne joacă roluri bine definite atunci când vine vorba de gestionarea unei situații de criză. Tehnologiile GNSS (sistemul global de navigație prin satelit) şi AML permit determinarea cu o precizie mult mai mare a poziţiei geografice în care se află o persoană aflată în pericol.

Pe de altă parte, conexiunea de tip VoLTE (Voice over LTE) accelerează semnificativ transmiterea acestor informaţii esențiale de localizare direct către serviciile de urgenţă, reducând considerabil timpul de răspuns al echipajelor de intervenție.

În prezent, ANCOM este instituția care stabileşte atât condiţiile tehnice, cât şi cele economice pentru realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU). De asemenea, autoritatea reglementează riguros condiţiile tehnice privind transmiterea informaţiilor de identificare şi localizare exactă a apelanţilor.

Reprezentanții arbitrului telecom din România explică importanța colectării acestor date statistice pentru îmbunătățirea constantă a serviciilor de intervenție în caz de dezastre sau accidente.

„Monitorizarea evoluţiei terminalelor mobile contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice optime de transmitere a informaţiilor de localizare a apelurilor de urgenţă. Începând cu anul 2024, furnizorii de reţele publice mobile de comunicaţii electronice transmit către ANCOM, de două ori pe an, date statistice privind terminalele conectate la reţea şi capabilităţile acestora, precum sistemul de operare şi capabilităţi de tip VoLTE, 4G, 5G şi GNSS”, se arată într-un comunicat de presă.

Studiul realizat de ANCOM are la bază exclusiv datele oficiale raportate de către toți furnizorii de reţele mobile active pe piață, conform prevederilor legale stricte impuse de Autoritate.

Prin acest demers, instituția urmăreşte pas cu pas evoluţia şi prezența tehnologiilor 4G, 5G, VoLTE, GNSS şi AML la nivelul terminalelor active. Toate aceste componente software și hardware sunt de o relevanță critică pentru localizarea ultrarapidă a telefoanelor mobile de pe care se efectuează un apel salvator la numărul 112.