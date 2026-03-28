Cum îți dai seama din primele minute dacă o locuință are probleme ascunse

Deși o locuință poate arăta bine la prima vedere, primele minute petrecute într-un apartament sau într-o casă spun adesea mai mult decât fotografiile din anunț. Unele probleme nu sunt anunțate direct, dar lasă urme care pot fi observate repede.

Unul dintre primele lucruri care merită verificate este aerul din interior. Un miros persistent de mucegai, de umed sau de spațiu neaerisit poate indica infiltrații, condens repetat ori zone în care umezeala a rămas prezentă mult timp.

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA arată că mucegaiul apare acolo unde există umezeală, iar controlul umidității rămâne principala metodă prin care poate fi evitat. Tot EPA recomandă atenție la pete, decolorări, urme de apă pe pereți, tavane și în jurul ferestrelor, fiindcă acestea pot arăta existența unei surse care nu a fost rezolvată complet.

La o vizionare scurtă, semnele evidente sunt mai importante decât decorul. Colțurile camerelor, zona de sub ferestre, plafonul din baie și spațiile mascate de mobilier pot arăta umflături ale vopselei, tencuială exfoliată sau suprafețe recent acoperite doar într-o porțiune mică. EPA notează că suprafețele umede trebuie uscate rapid, iar sursa apei trebuie eliminată.

A doua verificare rapidă ține de stabilitatea vizibilă a locuinței. Fisurile fine nu indică automat o problemă gravă, însă fisurile mai late, cele care pornesc din colțurile ușilor sau ferestrelor, precum și crăpăturile însoțite de porțiuni denivelate trebuie privite cu atenție. Consumer Reports a notat în 2025 că unele fisuri aparent minore pot indica apă acumulată ori compresie în structura de dedesubt.

La prima vizionare, verificarea este simplă: deschiderea unei ferestre, închiderea unei uși și observarea rosturilor. Dacă între toc și perete apar spații inegale, dacă o ușă atinge podeaua sau dacă fereastra se forțează, indiciul merită notat. Nu fiecare astfel de semn înseamnă automat o problemă majoră, însă atunci când apare împreună cu fisuri sau cu podele vizibil înclinate, riscul unui defect mai vechi crește.

Baia și bucătăria oferă, de obicei, cele mai utile indicii despre starea reală a unei locuințe. Sub chiuvetă se pot vedea imediat urme de apă uscată, lemn umflat, miros greu sau reparații improvizate. EPA amintește că scurgerile și alte probleme de apă trebuie remediate rapid tocmai fiindcă pot favoriza apariția mucegaiului.

Un test util, chiar și într-o vizionare scurtă, este pornirea robinetelor și observarea scurgerii apei. Un debit foarte slab, scurgeri lente în cadă sau chiuvetă și o toaletă care nu funcționează bine pot indica depuneri, pierderi ori alte defecte care aduc costuri după mutare.

Instalația electrică lasă și ea semne ușor de observat. Fundația pentru Siguranță Electrică Internațională menționează câteva avertismente clare: întrerupătoare sau prize decolorate, zgomote de bâzâit, lumini care scad în intensitate când pornesc alte aparate și siguranțe care cad frecvent.

Chiar fără o verificare tehnică amplă, o priză înnegrită sau un întrerupător care scoate sunete neobișnuite nu ar trebui ignorate.