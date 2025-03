Cum s-a implicat Rusia în acțiunile de trădare ale Grupului „Comandamentul Vlad Țepeș”. Dovezile procurorilor

Recentele arestări ale liderilor unui grup care se dorea o structură de tip militar, intitulat “Comandamentul Vlad Țepeș” au provocat multă agitație. Citind referatul cu propunerea de arestare formulat de procurorii DIICOT am încercat să identific elementele clare de intervenție rusească. Vă reamintim că două persoane au fost arestate și alte patru sunt sub control judiciar. Doi ofițeri din cadrul Ambasadei Rusiei, atașatul militar și adjunctul său, au fost declarați personae non gratae, fiind explulzați.

Din referatul procurorilor DIICOT privind propunerea de arestare, reies elemente interesante. Potrivit investigațiilor Direcției Contrainformații și Securitate Militară apar conexiuni clare între gruparea „Comandamentul Vlad Țepeș” și membri ai Federației Ruse, respectiv atașați militari și diplomați ai Ambasadei Rusiei la București. Aceste relații sunt prezentate cu dovezi din interceptări și mesaje publice ca fiind un pericol pentru securitatea națională și stabilitatea geopolitică a României.

Trebuie spus din start că grupul, condus de Ștefan Mateescu și Adrian-Robertin Dinu, susține o strategie favorabilă Rusiei care include retragerea României din NATO, declararea neutralității țării, stabilirea unei alianțe strategice cu Rusia și instaurarea unui nou guvern compus din proprii membri. Grupul era extrem de activ, se lăuda cu peste 10.000 de mebri, unii din ei cu grade militare. Totodată era activ și în mediul online unde a postat 46 de videoclipuri pe canalul YouTube „Statul Major al Comandamentului Vlad Țepeș”, care conțineau mesaje pro-Rusia și anti-NATO. Acestea afirmă că forțele aliate sunt „ocupate ilegal” în România și cer să fie eliminate.

Un alt personaj interesant are apare în operațiune, Marius Semeniuc este profesor de limbi slave, a absolvit cursurile Institutului Lingvistic Rus de Stat ”Pușkin”, precum și pe cele ale Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie Ucraineană-Rusă și ocupă funcția de director în cadrul Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România (URSR)

Liderii grupului au avut, de asemenea, întâlniri directe cu diplomații ruși. La 29 noiembrie 2023, aceștia au discutat despre direcția mișcării cu atașatul militar rus Chuprina Alexandr și colonelul Ignatiev Evgheny, adjunctul acestuia. Chiar în amănunt...

Pe 8 februarie 2024, Ștefan Mateescu a spus că modificările actului constitutiv al grupului au fost făcute în conformitate cu indicațiile primite de la oficialii ruși. Aceste contacte arată cooperarea strânsă între grup și oamenii din Kremlin.

Grupul ar fi primit sprijin financiar și logistic de la fundații și organizații apropiate guvernului rus, ceea ce constituie o implicare semnificativă a Rusiei. Membrii grupului au fost prezenți la întâlniri organizate de Centrul Rus pentru Știință și Cultură din București, o instituție cunoscută pentru activitățile sale de influență și propagandă, între decembrie 2023 și martie 2024. Centrul a fost tot timpul în atenția autorităților, fiind un loc în care erau organizate întâlniri cu cei care puteau fi influențați, mai ales ziariști și lideri de opinie.

Au existat și întâlniri în cadru conspirat. Conform actului de sesizare, “în data de 22.11.2024, MATEESCU Ștefan şi DINU Adrian-Robertin, însoțiți de alți membri din cadrul organizației, au realizat o întâlnire cu colonelul CHUPRINA Alexandr și colonelul IGNATIEV Evgeny în localitatea Dumbrăveni, jud. Vrancea, context în care au fost purtate discuții într-un mediu controlat contrainformativ, ce au privit asigurarea legitimării acțiunilor organizației în viitor”.

Mai mult, Adrian-Robertin Dinu a fost la Budapesta în ianuarie 2024. Acolo s-a întâlnit cu membri ai mișcărilor ultranaționaliste maghiare care au idei similare cu cele ale Rusiei cu privire la redesenarea granițelor europene. În plus, a fost documentată corespondența electronică care a existat între Dinu și indivizi afiliați Kremlinului. Aceste corespondențe au inclus modalități de a obține noi membri și mijloace de a răspândi informații anti-NATO.

Adrian-Robertin Dinu și Marius Semeniuc au călătorit la Moscova între 25 ianuarie și 3 februarie 2025. Nu înainte de a avea din nou o întâlnire cu atașatul militar rus. “În ziua anterioară deplasării spre Moscova, respectiv la data de 24.01.2025, numitul DINU Adrian-Robertin s-a întâlnit cu numitul IGNATIEV Evgeni, diplomat în cadrul Ambasadei Federației Ruse în România, având funcția de adjunct al atașatului militar. Cei doi s-au deplasat împreună în incinta restaurantul Il Calcio, situat în municipiul București, pe str. Clucerului, nr. 7, sector 1, unde, timp de circa 30 de minute, au purtat discuții într-un cadru conspirat”.

Ce au făcut la Moscova? După cum spune chiar Adrian Dinu, s-a simțit ca un student. A luat notițe și a ascultat.

«Eu 9 zile am fost din nou student, la 54 de ani, și am fost student în sensul că am stat aproape 12-14 ore pe zi, zi de zi, 9 zile și am învățat, am scris, am luat notițe. Nu am fost invitat undeva unde să dau ceva, să trădez ceva, să cer ceva, mai ales că, repet nu sunt și nu am fost niciodată avid după ceva, niciodată!».

În continuare, acesta spune că a primit un telefon deosebit, în seara de 19.02.2025, pentru că a reușit să reia niște legături acum un an, acum 2 ani și că în permanență a făcut „apel la patrioții din servicii, la respectarea jurământului către popor”