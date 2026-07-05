Vara, gătitul poate transforma bucătăria într-un adevărat cuptor. Un singur aragaz sau cuptor pornit poate crește temperatura din casă cu câteva grade, ceea ce face disconfortul și mai mare, mai ales dacă nu ai aer condiționat. Din fericire, există soluții simple și practice prin care poți găti fără să transformi locuința într-o saună.

Cea mai importantă regulă este să reduci cât mai mult utilizarea cuptorului electric sau pe gaz. Acesta este principalul vinovat pentru încălzirea rapidă a casei. În schimb, optează pentru:

Air fryer – gătește rapid și eliberează semnificativ mai puțină căldură decât cuptorul tradițional.

– gătește rapid și eliberează semnificativ mai puțină căldură decât cuptorul tradițional. Oală electrică sub presiune (Instant Pot) sau slow cooker – ideale pentru mese complete cu un consum redus de energie termică.

sau – ideale pentru mese complete cu un consum redus de energie termică. Microunde și plită cu inducție – încălzesc direct vasul, nu aerul din jur.

și – încălzesc direct vasul, nu aerul din jur. Grill electric sau, și mai bine, grill afară pe balcon/terasă.

Momentul din zi contează enorm. Gătește dimineața devreme sau seara târziu, când temperatura exterioară este mai scăzută. Pregătește porții mai mari o dată și încălzește doar porțiile necesare – ideal în microunde.

Folosește întotdeauna capacele pe oale și tigăi. Acestea accelerează procesul de fierbere și reduc cantitatea de abur și căldură eliberată în aer.

Pornește hota de bucătărie la putere maximă din primul minut.

la putere maximă din primul minut. Creează curent de aer: deschide fereastra din bucătărie și una opusă în casă.

Închide ușa bucătăriei pentru a împiedica răspândirea căldurii în celelalte camere.

Ține draperiile și jaluzelele trase în timpul zilei pentru a bloca soarele.

Înlocuiește mâncărurile grele cu variante fresh:

Salate consistente cu proteine (ton, ouă, pui grill preparat seara)

Supă rece de roșii (gazpacho)

Tartare, bowl-uri, sandvișuri gourmet

Legume la abur sau consumate crude

Dacă ai posibilitatea, mută cât mai multe activități de gătit afară. Un air fryer pe balcon poate fi o soluție excelentă. De asemenea, folosește ventilatoarele strategic: unul care suflă aerul fierbinte afară prin fereastră.

Aplicând aceste trucuri, poți reduce semnificativ temperatura bucătăriei chiar și în cele mai călduroase zile. Gătitul de vară nu trebuie să fie o corvoadă termică – cu puțină organizare și echipamentul potrivit, poți savura mese delicioase fără să transpiri inutil.