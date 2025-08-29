Sport Cum a pierdut Șumudică 100.000 de dolari dintr-un foc. „Mi-era frică să nu-mi fure mașina”







Marius Șumudică a avut și el o pasiune pentru cazinouri, iar acest lucru i-a adus câștiguri colosale, dar și pierderi pe măsură. Drept urmare s-a lăsat de această ”meserie”.

Omul de fotbal a povestit la un podcast cum a făcut foarte mulți bani doar ca să îi piardă. ”Mă duc într-o dimineață jucam la Rapid, antrenament cu Hizo la ora 11. La ora 09.00 plec de acasă, nevastă-mea mă întreabă, de ce pleci de la ora asta. Păi am treabă cu mașina, să schimb uleiul, vrăjeală.

Mă duc la cazino, la Palace, dimineața, asta era cum 20 de ani, în 2001. Aveam 6.000 de dolari la mine și încep joc eu ce joc și fac vreo 30.000 de dolari, pe vremea aia, banii ăștia erau trei apartamente. Că era 10.000 apartamentul cu 2 camere. Fac 30.000, ziceai că schimbă paza la Moscova, au venit să schimbe inspectorul și pe fata care dădea cu bila.

Că eu o citisem pe aia și vedeam cum dă cu bila, era începătoare, și mă gândeam că o păcălesc, mă dusesem dimineața. Și zic dar ce faceți de ce o schimbați, dați-mi banii că plec. A, domnul Șumudică, cum să plecați rămâneți. Și le-am luat 100.000 de în dimineața aia”, a povestit antrenorul.

Dar povestea nu se termină aici. ”Mașina mea costa 1000 de dolari, o luasem din Elveția. Și eu aveam 100.000 în mașină, îi pusesem în bord că nu existau euro atunci, pe drum oprește unu cu o rabă, deasupra el vedea la mine.

Când a văzut atâția bani și-a pus mâinile în cap. Și mă gândeam unde să pun mașina că dacă mă mai vede cineva, clar fură mașina cu totul. Și îi duc sus în cameră.

Când îi vede Neluțu Sabău ”băi, ce-ai făcut ai semnat cu Manchester United”. Nu aveau loc în vestiar. A doua zi m-am dus și i-am pierdut pe toți”, a încheiat Șumudică.