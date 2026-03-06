Cum a fost plănuită operațiunea ce a dus la distrugerea buncărului subteran a lui Khamenei

Două unități de informații ale armatei israeliene (IDF) ar fi jucat un rol esențial în furnizarea de date pentru operațiunea militară care a vizat complexul subteran asociat liderului suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei, potrivit Jerusalem Post.

Unitățile militare de informații 8200 și 9900 ar fi transmis datele necesare forțelor aeriene pentru identificarea și atacarea unei infrastructuri subterane considerate strategică.

Potrivit relatării din presa israeliană, „unitățile clandestine ale IDF 8200 și 9900 au oferit informații cheie forțelor aeriene pentru a distruge buncărul subteran secret al ayatollahului Ali Khamenei”.

Aceste informații ar fi fost obținute prin mijloace tehnice și de supraveghere, în cadrul unor operațiuni de colectare de informații desfășurate pe termen lung.

Unitatea 8200 este cunoscută ca fiind una dintre principalele structuri de informații ale armatei israeliene, specializată în interceptarea comunicațiilor și în operațiuni cibernetice.

În relatarea citată se precizează că „Unitatea 8200 funcționează ca echivalentul israelian al NSA, monitorizând, interceptând și piratând comunicațiile și dispozitivele adversarilor externi”.

Această structură face parte din direcția de informații militare a Israelului și este implicată în operațiuni de colectare și analiză a datelor, inclusiv în domeniul semnalelor electronice și al securității cibernetice.

Pe lângă activitatea de interceptare a comunicațiilor, o altă componentă importantă a operațiunii ar fi fost analiza imaginilor și a datelor de supraveghere.

Conform relatării din presa israeliană, „Unitatea 9900 este agenția de informații vizuale a Israelului, responsabilă pentru evaluarea imaginilor din satelit și a altor elemente de supraveghere privind locațiile vizate”.

Această unitate militară este specializată în interpretarea imaginilor satelitare, fotografiilor aeriene și a altor date vizuale pentru identificarea infrastructurilor militare sau a obiectivelor considerate strategice.

Analiza acestor date poate contribui la planificarea operațiunilor militare și la stabilirea coordonatelor unor ținte specifice.

Potrivit informațiilor publicate, complexul subteran vizat ar fi fost un centru de comandă extins, situat sub mai multe clădiri din Teheran.

🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

Presa israeliană relatează că infrastructura subterană avea mai multe intrări și era utilizată ca punct de comandă în situații de criză.

De asemenea, armata israeliană ar fi declarat că aproximativ 50 de aeronave au participat la operațiunea care a vizat această locație, folosind peste 100 de muniții pentru a lovi complexul subteran.

Potrivit aceleiași surse, complexul era considerat una dintre facilitățile importante pentru conducerea operațiunilor și coordonarea activităților în timpul conflictelor.

Operațiunile de colectare de informații reprezintă un element central al strategiilor militare moderne. Unitățile specializate, precum 8200 și 9900, utilizează tehnologii avansate pentru interceptarea comunicațiilor, analiză de date și supraveghere prin satelit.

Aceste structuri sunt integrate în sistemul de informații militare al Israelului și contribuie la procesul de identificare a obiectivelor strategice și la furnizarea de informații pentru planificarea operațiunilor militare.

În relatările din presa internațională, activitatea acestor unități este adesea asociată cu operațiuni de intelligence tehnologic și analiză de date, domenii care au devenit tot mai importante în conflictele contemporane.