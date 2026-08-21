Creatorul serialului „Yellowstone”, celebrul actor, scenarist și regizor Taylor Sheridan, a fost nevoit să semneze un contract de exclusivitate cu Parammount, deși voia să se pensioneze, după ce a decis să cumpere nu mai puțin celebra fermă Four Sixes, scrie Fox News.

Taylor Sheridan era gata să se retragă, înainte de a decide să cumpere o a doua fermă în Texas. Apoi, el a constatat că îi lipsesc „aproximativ 300 de milioane” de dolari, înainte de a suna la Paramount pentru a semna în sfârșit un contract de exclusivitate.

Ferma Four Sixes a servit drept fundal pentru mai multe episoade din sezonul 4 al serialului „Yellowstone”, iar Sheridan a văzut-o pentru prima dată pe proprietara de atunci, Anne Marion, în timp ce aranja să filmeze acolo.

După moartea lui Marion, Sheridan își amintește că a aflat că ferma nu fusese lăsată fiicei sale prin testament și că urma „să fie destrămată și vândută”.

„Dar înainte de a face asta, ea i-a întrebat dacă ar putea încerca să găsească pe cineva care să-i mențină viziunea”, a spus el. „Și, așadar, persoana cu care au venit am fost eu.”

Când l-au abordat pe Taylor Sheridan cu prețul de 330 de milioane de dolari, el își amintește că le-a spus: „Ei bine, băieți, sunt puțin cam strâmtorat. Nu am, de fapt, îmi lipsesc aproximativ 300 de milioane.”

În timpul unei apariții recente la podcastul „Rodeo Time”, scenaristul și regizorul în vârstă de 56 de ani a discutat despre cum cumpărarea fermei Four Sixes pentru 330 de milioane de dolari l-a împiedicat să se retragă și l-a determinat să semneze un contract de exclusivitate cu Paramount.

„Eram pregătit să mă retrag. Urma să termin după «Yellowstone». Cumpărasem ferma din Weatherford și am plătit cash. Nu datoram nimănui nimic”, a spus el.

„Și urma să mă retrag, să prezint cai și să am mica mea turmă de hobby aici și asta era tot. Știam că dacă cumpăram această fermă, nu aveam să-mi dau demisia de la slujba mea de zi cu zi pentru o vreme.”

El a explicat că, înainte de a cumpăra ferma, trebuia să se asigure că directorul general va rămâne pentru a se ocupa de sarcinile zilnice și că fiul său era dispus să-și asume responsabilitatea de a administra ferma în viitor.

„Paramount mă tot dorea să fac o înțelegere generală. Erau îngroziți că voi pleca pe pășuni mai verzi și îi voi părăsi și voi merge în altă parte, ceea ce probabil și s-a întâmplat”, a spus el.

„Așa că, ani de zile încercaseră să mă convingă să semnez un acord exclusiv cu Paramount, iar eu am spus nu. Dar odată ce s-a întâmplat asta, i-am sunat și le-am spus: «Știți ce? Cred că sunt gata să fac o înțelegere generală». Au spus: «E minunat. Aveți o cifră în minte?» Și am spus: «Da, am. Sigur că am.»”

Sheridan a condus un grup de investitori care au cumpărat ferma, vânzarea încheindu-se pe 21 ianuarie 2022.

De la semnarea acordului cu Paramount, Sheridan a creat „Mayor of Kingstown”, „1883”, „1923”, „Lioness”, „Landman”, „Tulsa King” și „The Madison”.

„Lioness” se difuzează în cel de-al treilea sezon, iar unul dintre vedetele sale, Michael Kelly, l-a lăudat recent pe Sheridan pentru calitatea muncii sale într-o declarație acordată ScreenRant la începutul acestei luni.

„I-am spus lui Taylor: «Frate, orice vrei vreodată să fac, voi face. Îmi place să fiu în Texas. Îmi place să spun cuvintele tale.» Cred că este cu adevărat un talent de sine stătător”, a spus el.

„Nu există nimeni care să facă sau să fi făcut vreodată ce face el. Este incredibil ce face. Și este pur și simplu unul dintre cei mai deștepți tipi pe care îi vei întâlni vreodată. Este al naibii de genial, omule. Briliant. Și pur și simplu unul dintre cei mai mari povestitori”, a mai spus Michael Kelly.