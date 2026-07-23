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Probleme la „Dutton Ranch”, în absența lui Taylor Sheridan. Ce viitor are serialul

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Probleme la „Dutton Ranch”, în absența lui Taylor Sheridan. Ce viitor are serialulBeth Rip Dutton Ranch Yellowstone / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

Cole Hauser, interpretul personajului Rip Wheeler din „Yellowstone”, spune că absența lui Taylor Sheridan din camera scenariștilor a creat „provocări” pentru „Dutton Ranch”, potrivit Fox News.

Cole Hauser deplânge absența lui Taylor Sheridan

Primul sezon al spinoff-ului „Yellowstone” a marcat primul serial din franciză care nu a fost scris de creatorul său. Iar Cole Hauser, care își reia rolul preferat al fanilor, Rip Wheeler, în spin-off-ul „Yellowstone”, a recunoscut că distribuția s-a confruntat cu o luptă dificilă după ce creatorul francizei, Taylor Sheridan, a părăsit camera scenariștilor serialului în timpul primului sezon al spin-off-ului.

„Au existat provocări, știi?”, a declarat Hauser pentru Film Inside NYC. „Faptul că nu l-am avut pe Taylor [Sheridan] acolo, ca noi să putem lucra cu acești noi scenariști, acești noi regizori, acești oameni... Totul s-a schimbat.”

„Singura... normalitate pe care am avut-o, în orice caz, a fost Carter [interpretat de Finn Little], Christina [regizoarea Alexandra Voros]... Kelly și cu mine”, a adăugat el.

Taylor Sheridan a rămas producător executiv

Dutton Ranch”, care și-a încheiat primul sezon la începutul acestei luni, a marcat primul serial din universul „Yellowstone” care nu a fost scris de Taylor Sheridan.

În timp ce creatorul francizei a rămas ca producător executiv, îndatoririle creative zilnice au fost transferate către showrunner-ul Chad Feehan și o echipă de scenariști complet nouă. Pentru Hauser, tranziția nu a fost lină.

„Îmi plac provocările, cu siguranță au fost o provocare”, a spus el. „Ne-am dat silința anul acesta... Și nu cred că prea mult zgomotul exterior sau gândul de genul «Care este greutatea serialului?» mi-au fost cu adevărat evidente la momentul respectiv.”

În loc să se concentreze asupra așteptărilor legate de una dintre cele mai mari francize de televiziune, Hauser a spus că distribuția s-a concentrat pe găsirea unui loc potrivit într-o echipă creativă nefamiliară.

Rip și iubita lui din serialul Yellowstone

Rip și iubita lui din serialul Yellowstone

Actorul a subliniat că, în cele din urmă, experiența a consolidat distribuția.

„A fost vorba despre a-mi lăsa capul în jos și a mă descurca cu... ce aveam în jurul meu. Scenariștii pe care i-am avut, noii scenariști pe care i-am avut ..., a trebuit să ne dăm seama cum să performăm cu adevărat și să spunem o poveste. Așadar, sunt mândru de ceea ce am realizat și aștept cu nerăbdare să o fac din nou.”

Comentariile lui Hauser vin după speculații legate de direcția creativă a serialului.

Ed Harris, dezamăgit de personajul său

Franciza s-a confruntat cu critici în urma comentariilor directe ale co-starului Ed Harris, care a spus că a fost dezamăgit de modul în care personajul său, Everett McKinney, a fost tratat în timpul sezonului 1.

Într-o declarație pentru Variety, Harris a spus: „La jumătatea acestui prim sezon, eram gata să spun: «Scoateți-mă dracului de aici»... Nu am simțit că sunt folosit... M-am simțit puțin indus în eroare.”

Harris a susținut că a semnat crezând că Everett va fi unul dintre personajele centrale ale serialului, dar a simțit că această promisiune nu s-a materializat niciodată.

„Înainte de a semna, am vorbit destul de mult despre cum va fi sezonul și ce va face personajul meu. Că sunt unul dintre cele patru personaje principale. Și nu a fost chiar cazul”, a spus Harris, adăugând că a fost, de asemenea, dezamăgit de faptul că o scenă în care personajul său a cântat a fost în cele din urmă eliminată din montajul final.

Actorul nominalizat la Oscar a declarat că producătorii l-au asigurat că rolul său se va extinde atunci când producția va fi reluată.

„Nu începem [sezonul 2] până în februarie”, a spus Harris. „Și mi s-a spus că personajul meu va mai avea puțin de lucru. A fost puțin frustrant, ca să fiu sincer.”

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