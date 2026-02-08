Cum a câștigat Pitbull Atodiresei primii bani din bătăi. Un sportiv a pariat pe el o sumă mare și i-a dat o parte din ei

Pitbull Atodiresei a povestit la un podcast faptul că primii bani din bătăi i-a câștigat de la un alt sportiv. Acesta a câștigat o sumă mare de bani la pariuri și i-a dat și luptătorului parte.

Luptătorul a povestit că primul lui meci a fost la amatori și nu se aștepta să ia niciun ban. ”Am luptat în anul 2000 în Ungaria, la cupa europeană, în Gyula, împotriva unui sportiv din Ungaria și normal nu trebuia să iau nici un ban. Mi-au dat ungurii nu știu câți forinți, dar a fost un sportiv din Ungaria care a pariat pe mine. Făcea pariuri în sală.

A câștigat și a venit și mi-a dat un teanc așa de forinți. În momentul în care i-am schimbat în lei, în România, când am ajuns în Arad, nici nu știu dacă aveam 18 ani, mi-au dat un teanc așa mare de bancnote de 100 de mii de lei, cea mai mare bancnota de atunci. Erau foarte mulți bani atunci. Acela era un luptător foarte cunoscut. Acesta a fost primul meu câștig de la amatori”, a explicat sportivul.

Ulterior, câștigurile nu au fost foarte mari de la început la profesioniști. ”La profesioniști, prima mea bursă pe care am avut în local Kombat a fost de 300 de dolari și am mai obținut niște bani de la o casă de schimb pe care o aveam.

Și se adunau. Apoi am început să urc. La început nu puneam accent pe bani”, a spus Pitbull Atodiresei.

Ceva mai târziu au început să vină banii. ”Cea mai mare primă de meci a fost în jur de 20.000 de euro. Am avut vremuri bune și vremuri mai puțin bune. Banii nu veneau doar din bursele de meci, ci și din contracte de publicitate”, a declarat acesta.