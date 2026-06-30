Social

Culisele cazului Pașca. Psihiatrul Gabriel Diaconu: Oamenii pe care i-am văzut astăzi nu aveau, înainte, nicio șansă

Comentează știrea
Culisele cazului Pașca. Psihiatrul Gabriel Diaconu: Oamenii pe care i-am văzut astăzi nu aveau, înainte, nicio șansăSursă foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Psihiatrul Gabriel Diaconu a transmis un mesaj emoționant după intervenția de amploare desfășurată marți în județul Bihor, unde autoritățile au evacuat sute de persoane din imobilele folosite de rețeaua coordonată de Viorel Pașca. Medicul spune că a lucrat mai bine de un an la acest caz.

Gabriel Diaconu afirmă că oamenii evacuați au primit, în sfârșit, o șansă

„Mă întorc de la Bihor obosit, dar împăcat. Am lucrat mai bine de un an la cazul Pașca. Lucrurile au culminat, bizar, cu invitarea lui la Congresul Național de Psihiatrie, unde s-a prezentat, sfidător, și a refuzat să răspundă întrebărilor și acuzațiilor mele”, a scris Gabriel Diaconu pe Facebook.

Gabriel Diaconu, medic

Gabriel Diaconu, medic. Sursa foto: Facebook

„O operațiune fără precedent”

Medicul afirmă că intervenția desfășurată marți a fost una fără precedent, atât prin mobilizarea de personal, cât și prin colaborarea dintre instituții.

„Operațiunea din cursul acestei dimineți este o premieră, prin prisma complexității, a desfășurării de forțe și mijloace de către Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Centrului Operativ pentru Situații de Urgență pe componenta spital”, a adăugat Diaconu.

Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri

Peste 400 de persoane evaluate pe caniculă

Gabriel Diaconu spune că, în ciuda temperaturilor extreme, echipele medicale au reușit să evalueze peste 400 de persoane.

„Pe o vreme care a fost caniculară, cu temperaturi care la soare atingeau 48 de grade, colegii medici și paramedici, secondați de psihologi și psihiatri, au evaluat și triat peste 400 de persoane”, a continuat el.

Gabriel Diaconu spune că, de aproape cinci ani, încearcă să schimbe modul în care sunt îngrijite persoanele cu afecțiuni psihice și felul în care sunt sancționate abuzurile din sistem.

Rețeaua azilelor ilegale, în atenția oamenilor legii

În mesajul său, Gabriel Diaconu spune că nu își face iluzii că problemele vor fi rezolvate rapid, însă consideră că persoanele evacuate au primit o șansă pe care până acum nu au avut-o.

„M-au întrebat mai mulți membri ai echipei cum cred că vor sfârși cei relocați astăzi. Le-am spus că depinde de noi, de seriozitatea demersului. Și chiar dacă șansele par mici să avem vreodată un final fericit în România, oamenii pe care i-am văzut astăzi nu aveau, înainte, nicio șansă.”

La final, medicul le-a mulțumit tuturor celor implicați în intervenție.

„Am ajuns să urâm prea des și, de fapt, să fim indiferenți mai tot timpul. Mă uit împrejur în timp ce mașina intră spre autostrada spre Deva și mă gândesc: asta e țara, ar fi totuși păcat s-o mănânce câinii”, a încheiat acesta.

Stiri calde

01:19 - Potop peste București. Cea mai violentă furtună din ultimii ani a transformat Capitala într-un lac: străzi și blocuri...
23:55 - Setările care îți eliberează spațiul ascuns din telefon fără să ștergi fișiere importante
23:42 - Proiectul social prin care prințul William vrea să șteargă o mare problemă a sistemului
23:32 - Războiul pentru pedeapsa capitală se reaprinde. Emmanuel Macron trage semnalul de alarmă
23:23 - Fostul procuror general a mai scăpat de un dosar penal. Câte i-au mai rămas
23:13 - Frații Pavăl își extind imperiul. Tranzacția de 823 de milioane de euro pentru preluarea Carrefour, încheiată
23:02 - Rețeta care transformă castraveții proaspeți în cele mai gustoase murături de vară
22:51 - Bolojan dă asigurări că salariile și pensiile vor fi plătite. Ce spune despre riscul de junk și prețul carburanților

HAI România!

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Spionul României în două regimuri

Spionul României în două regimuri

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Proiecte speciale