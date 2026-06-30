Psihiatrul Gabriel Diaconu a transmis un mesaj emoționant după intervenția de amploare desfășurată marți în județul Bihor, unde autoritățile au evacuat sute de persoane din imobilele folosite de rețeaua coordonată de Viorel Pașca. Medicul spune că a lucrat mai bine de un an la acest caz.

„Mă întorc de la Bihor obosit, dar împăcat. Am lucrat mai bine de un an la cazul Pașca. Lucrurile au culminat, bizar, cu invitarea lui la Congresul Național de Psihiatrie, unde s-a prezentat, sfidător, și a refuzat să răspundă întrebărilor și acuzațiilor mele”, a scris Gabriel Diaconu pe Facebook.

Medicul afirmă că intervenția desfășurată marți a fost una fără precedent, atât prin mobilizarea de personal, cât și prin colaborarea dintre instituții.

„Operațiunea din cursul acestei dimineți este o premieră, prin prisma complexității, a desfășurării de forțe și mijloace de către Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Centrului Operativ pentru Situații de Urgență pe componenta spital”, a adăugat Diaconu.

Gabriel Diaconu spune că, în ciuda temperaturilor extreme, echipele medicale au reușit să evalueze peste 400 de persoane.

„Pe o vreme care a fost caniculară, cu temperaturi care la soare atingeau 48 de grade, colegii medici și paramedici, secondați de psihologi și psihiatri, au evaluat și triat peste 400 de persoane”, a continuat el.

Gabriel Diaconu spune că, de aproape cinci ani, încearcă să schimbe modul în care sunt îngrijite persoanele cu afecțiuni psihice și felul în care sunt sancționate abuzurile din sistem.

În mesajul său, Gabriel Diaconu spune că nu își face iluzii că problemele vor fi rezolvate rapid, însă consideră că persoanele evacuate au primit o șansă pe care până acum nu au avut-o.

„M-au întrebat mai mulți membri ai echipei cum cred că vor sfârși cei relocați astăzi. Le-am spus că depinde de noi, de seriozitatea demersului. Și chiar dacă șansele par mici să avem vreodată un final fericit în România, oamenii pe care i-am văzut astăzi nu aveau, înainte, nicio șansă.”

La final, medicul le-a mulțumit tuturor celor implicați în intervenție.

„Am ajuns să urâm prea des și, de fapt, să fim indiferenți mai tot timpul. Mă uit împrejur în timp ce mașina intră spre autostrada spre Deva și mă gândesc: asta e țara, ar fi totuși păcat s-o mănânce câinii”, a încheiat acesta.