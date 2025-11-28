Cristian Socol, explicații după ce a fost acuzat că a „născocit” INCA

Cristian Socol, fost consilier al premierului Marcel Ciolacu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, la acuzațiile făcute de jurnalistul Cristian Pantazi pe platforma g4media, unde l-a acuzat pe profesor „că a „născocit” IMCA și că, prin ideile promovate de-a lungul timpului, a adus daune competitivității economiei românești”. Profesorul susține că „este un fake news ca la carte” și că va lua toate măsurile juridice pentru a-și apăra reputația și activitatea profesională.

Profesorul Cristian Socol a precizat că nu a regretat nicio recomandare de politici macroeconomice formulată de-a lungul timpului, explicând că acestea au adus convergență, dezvoltare și creșterea bunăstării pentru români. Profesorul a răspund acuzațiilor după ce, într-un editorial publicat de jurnalistul Cristian Pantazi pe platforma g4media, a fost acuzat că ar fi „născocit” IMCA și că, prin ideile promovate, ar fi adus daune competitivității economiei din România.

Socol a explicat în postarea sa, că, în diferite situații, el și PSD au fost singurii care s-au implicat în susținerea măsurilor destinate bunăstării românilor și îmbunătățirii competitivității mediului de afaceri. Profesorul a explicat că acuzațiile care îi sunt aduse în editorial sunt un „fake news ca la carte”. Acesta a anunțat că își va apăra reputația și activitatea profesională prin toate mijloacele legale.

Profesorul a explicat că IMCA( Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri) a fost propus, alături de alte măsuri privind creșterea taxelor, de ministrul de Finanțe de la acel moment, și nu de el. El a precizat că în perioada vara–toamna din 2023 a participat la două ședințe de lucru, una dedicată creșterii veniturilor bugetare și cealaltă reducerilor de cheltuieli, iar ministrul prezentase la prima întâlnire o foaie cu scenarii de modificări fiscale, documente pe care le-a păstrat.

Socol a menționat că, înaintea ședinței pentru veniturile bugetare, a analizat „ideile” apărute în presă despre IMCA și a identificat potențiale probleme pentru anumite sectoare CAEN, în special cele în producție și în domeniile cu volume mari și marje reduse. El a solicitat atunci opinia unui consultant fiscal, pe care l-a descris drept cel mai bun din România, pentru a evalua impactul acestor scenarii.

Cristian Socol a afirmat că, în timpul ședinței dedicate creșterii veniturilor bugetare, i-a semnalat ministrului de Finanțe riscurile pe care IMCA le putea genera pentru anumite sectoare. El a relatat că ministrul susținuse existența unui „ajustor” menit să echilibreze povara fiscală și că, nemulțumit de discuții, ar fi amenințat cu demisia.

Socol a declarat că evaluarea eficienței IMCA și a formulei aplicate rămâne la latitudinea celor interesați. El a precizat că documentul de sinteză prezentat tuturor participanților, care includa scenariile analizate de ministru, va fi pus la dispoziție, în timp ce alte documente cu regim confidențial urmează să fie utilizate în demersurile sale viitoare.