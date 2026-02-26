Cristian Andrei, primele declarații după ce a fost acuzat că a hărțuit mai multe femei: E greșit față de mine

În urmă cu aproape trei luni, mai multe femei l-au acuzat pe Cristian Andrei de agresiune. Acum, medicul a făcut primele declarații și a vorbit despre fosta relație pe care a avut-o cu una dintre cele care l-au acuzat de abuz. „Unul dintre lucrurile care mă doare destul de sistematic în perioada asta e că sunt oameni care pretind că le-am greșit, dar niciodată nu au venit să vorbească cu mine despre asta”, a spus acesta, pentru Cancan.ro.

Psihoterapeutul Cristian Andrei a declarat că a avut o relație cu prima femeie care l-a acuzat de abuz, iar aceasta s-a încheiat în urmă cu mai bine de șapte ani.

„Eu nu vorbesc de rău niciodată o persoană cu care am fost apropiat. Nu știu dacă e vorba despre o răzbunare, nu cred. Cred că e vorba despre un fel de durere a unei persoane care a fost făcută să te iubească și nu a mai avut o continuare așteptată de ea. În momentul în care afli că are pe altcineva și că sunt niște planuri de viață, te retragi. A fost prematur, dar e adevărat că nu am apucat să-i cer iertare pentru asta, nu aștept să mi se ceară mie iertare, dar nici eu nu am apucat să fac asta, dar unul dintre lucrurile care mă doare destul de sistematic în perioada asta e că sunt oameni care pretind că le-am greșit, dar niciodată nu au venit să vorbească cu mine despre asta. E greșit față de mine”, a spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

Întrebat dacă a încheiat relația deoarece a fost presat, acesta a explicat că nu era vorba despre o posibilă căsătorie între ei, ci despre căsătoria femeii cu prietenul ei de atunci.

„Iubirea produce niște efecte foarte ciudate, uneori urâte. Când cineva te iubește și tu iubești pe altcineva, acea persoană începe să te urască. Când tu iubești pe cineva și mai iubești încă pe cineva, se supără. Și în prietenie e valabil. Cum e posibil ca prietenia sau iubirea să genereze ceva atât de urât? E o societate bolnavă și am de gând să vorbesc despre asta”, a mai spus Cristian Andrei, menționând că a fost, de fapt, un triunghi amoros.

Referitor la cea de-a doua persoană, despre care s-a spus că ar fi dorit să se răzbune, Cristian Andrei a fost întrebat dacă, deși a consiliat-o, doar respectul față de partenerul cu care aceasta s-a căsătorit l-a determinat să nu aibă niciun gând față de ea. „Există și lucruri mai sus de principialitate, cea socială, convențională. Acest fairplay, acest respect reciproc, iar între bărbați există asta. Oricât de mult ar vrea femeia lui, nu ai ce să cauți cu ea, iar eu am respectat asta. Faptul că nu s-au întâmplat lucruri e unul dintre efectele acelea ciudate ale atracției dintre oameni”, a explicat acesta.

„O femeie nu face avansuri, o femeie speră. Uneori acțiunile ei sunt altele decât știe ea că ar trebui să facă. Psihologia abuzului este foarte fină și diferită față de ceea ce se spune oficial. În cartea mea, vorbesc și despre cum bărbații sunt abuzați din punct de vedere emoțional, despre cum o femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea, îl seduce, se pregătește pentru asta, joacă roluri, dar nimeni nu-și pune problema ce înseamnă asta pentru un bărbat. Ne-am obișnuit să îi acuzăm pe bărbați pentru acțiunile lor. Iar femeii nu i s-a permis să tragă spre ea pe cineva, dar se injectează, se mulează la haine și o face cu multă obstinație, și nu îi spune nimeni nimic, până acționează bărbatul”, a continuat Cristian Andrei.

Întrebat dacă mai multe paciente s-ar fi îndrăgostit de el, Cristian Andrei a afirmat că, de-a lungul timpului, foarte mulți oameni au dezvoltat astfel de sentimente față de el.