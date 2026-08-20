Economie

Cris-Tim își îmbunătățește semnificativ profitabilitatea în prima jumătate a anului și își majorează țintele pentru 2026

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Cris-Tim își îmbunătățește semnificativ profitabilitatea în prima jumătate a anului și își majorează țintele pentru 2026Cris-Tim. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Cris-Tim Family Holding a încheiat primele șase luni din 2026 cu rezultate financiare peste așteptări, raportând creșteri atât ale veniturilor, cât și ale profitabilității. Compania a obținut o cifră de afaceri de 567,4 milioane de lei, cu 6% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Divizia de mezeluri a contribuit major la profiturile Cris-Tim

Principalul motor al afacerii a fost în continuare divizia de mezeluri, care a generat 503,6 milioane de lei, în creștere cu 7% față de S1 2025. Segmentul Ready Meals a avut venituri de 55,7 milioane de lei, cu 2% sub nivelul din anul precedent.

Profitabilitatea a evoluat însă mult mai rapid decât vânzările. EBITDA a urcat cu 28%, până la 110,7 milioane de lei, ceea ce a dus marja EBITDA la 19,5%, față de 16,1% în prima jumătate a anului trecut. Profitul net a crescut cu 34%, ajungând la 63,6 milioane de lei, iar marja netă s-a îmbunătățit de la 8,9% la 11,2%.

„Matache Măcelaru”, creștere semnificativă

În cadrul segmentului de mezeluri, brandul Cris-Tim a generat 348,6 milioane de lei, în creștere cu 4%. Matache Măcelaru a avut o evoluție mai accelerată, cu venituri de 77,8 milioane de lei, cu 24% peste rezultatul din S1 2025. EBITDA segmentului a crescut cu 28%, până la 93,4 milioane de lei.

Pe segmentul Ready Meals, reducerea veniturilor a fost compensată de un mix de produse mai profitabil. EBITDA a crescut cu 11%, până la 15,2 milioane de lei, în pofida scăderii cu 8% a volumelor vândute.

Radu Timiș Jr., CEO al Cris-Tim Family Holding

Radu Timiș Jr., CEO al Cris-Tim Family Holding

Cris-Tim și-a revizuit în sus obiectivele pentru anul 2026

Compania atribuie îmbunătățirea marjelor optimizării achizițiilor, eficientizării producției, gestionării furnizorilor și orientării către produse cu marje mai ridicate. Cheltuielile cu materiile prime, consumabilele și mărfurile au scăzut cu peste 6%, deși vânzările au crescut.

În urma rezultatelor din primul semestru, Cris-Tim și-a revizuit în sus obiectivele pentru întregul an. Compania estimează acum o EBITDA de 238 milioane de lei, cu aproximativ 14% peste bugetul inițial, și un profit brut de 173,9 milioane de lei, cu 19% mai mult decât ținta stabilită anterior. Marja EBITDA este prognozată la 19,8%, față de 17,1% în bugetul inițial.

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