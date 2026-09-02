Uniunea Europeană va suspenda, începând de joi, 3 septembrie, importurile de carne de vită și carne de pasăre provenite din Brazilia. Decizia are la bază îngrijorările europene privind garanțiile oferite de autoritățile braziliene pentru respectarea normelor sanitare ale UE, arată Reuters.

Una dintre principalele probleme identificate vizează utilizarea antibioticelor și a altor substanțe antimicrobiene în creșterea animalelor. Măsura afectează un important furnizor de carne pentru piața europeană, însă nu are caracter permanent.

Exporturile ar putea fi reluate după ce autoritățile braziliene vor demonstra că sunt respectate cerințele Uniunii Europene.

Legislația europeană interzice utilizarea anumitor antibiotice și agenți antimicrobieni pentru stimularea creșterii animalelor sau pentru sporirea eficienței producției. Regulile limitează și folosirea unor substanțe destinate tratării infecțiilor la oameni.

În cazul Braziliei, autoritățile europene consideră că garanțiile existente nu sunt suficiente pentru a confirma respectarea tuturor acestor norme.

Pentru carnea de pasăre și miere, UE desfășoară în prezent un audit care ar urma să se încheie vineri, 4 septembrie. În cazul unui rezultat favorabil și al aprobării reluării importurilor de către statele membre, produsele din carne de pasăre provenite din Brazilia ar putea reveni pe piața europeană în câteva săptămâni.

Situația este mai complicată în cazul cărnii de vită, iar reluarea exporturilor către UE ar putea dura mai mult.

Brazilia are un rol important în comerțul european cu produse de origine animală. În 2025, țara sud-americană a fost al doilea cel mai mare furnizor de carne de vită pentru Uniunea Europeană.

Peste 92.000 de tone de carne de vită au ajuns din Brazilia pe piața comunitară anul trecut, valoarea exporturilor depășind 713 milioane de euro.

Suspendarea importurilor intervine într-un moment sensibil pentru relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur.

În ianuarie 2026, Uniunea Europeană a semnat un acord de liber schimb cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Înțelegerea a fost contestată de o parte dintre fermierii europeni, care au reclamat diferențele dintre normele de producție din UE și cele aplicate în statele sud-americane. Aceștia au atras atenția și asupra riscului ca importurile să exercite o presiune suplimentară asupra producătorilor europeni.

Comisia Europeană consideră Brazilia în continuare un partener comercial important și va continua discuțiile cu autoritățile de la Brasilia.

Suspendarea poate fi ridicată dacă Brazilia demonstrează că produsele destinate pieței europene respectă standardele sanitare și cerințele comunitare.