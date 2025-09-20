Cresc tarifele pentru ridicarea mașinilor parcate ilegal în București

Tarifele pentru mașinile care sunt parcate ilegal pe locurile de reședință din Sectorul 3 vor crește, iar o simplă parcare greșită poate ajunge să coste 1.000 de lei.

Consiliul Local al Sectorului 3 din București propune creșterea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea mașinilor parcate ilegal.

Măsura vizează în special vehiculele staționate neregulamentar pe locurile de reședință, pe cele rezervate persoanelor cu handicap și pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Local.

Proiectul de majorare a tarifelor va fi supus votului miercuri, 18 septembrie, și prevede creșteri semnificative față de nivelul tarifelor din 2017.

Tariful de ridicare pentru vehiculele sub 5 tone ar urma să crească cu 50%, de la 200 la 300 de lei, iar pentru cele peste 5 tone majorarea ar fi de 66%, până la 450 de lei.

Cea mai mare creștere vizează tariful de transport: pentru mașinile de până la 5 tone, acesta ar urma să se tripleze, ajungând la 450 de lei, iar pentru vehiculele de peste 5 tone majorarea ar fi de 170%, tariful urcând la 540 de lei.

Propunerea vizează și tarifele de depozitare: în primele 24 de ore, costul crește cu 66%, ajungând la 250 de lei, iar după acest interval tariful zilnic propus urcă la 80 de lei, de la 50 de lei.

Noile tarife au fost stabilite pe baza cheltuielilor curente ale serviciului și a ratei inflației, iar, dacă vor fi aprobate, implementarea lor va fi asigurată de Direcția Generală de Poliție Locală.

Proiectul de hotărâre va fi supus votului Consiliului Local al Sectorului 3 joi, pe data de 18 septembrie, iar aplicarea măsurii va fi realizată de Direcția Generală de Poliție Locală.