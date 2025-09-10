Social COVID-19 revine. Republica Moldova a înregistrat peste o mie de cazuri într-o săptămână







Republica Moldova. Numărul cazurilor de COVID-19 crește din nou în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în ultima săptămână au fost raportate 1.017 infectări. Ceea ce reprezintă o creștere de 19% față de perioada precedentă. Mai mult de o treime dintre cazuri și anume 37% au fost înregistrate la copii cu vârsta de până la 14 ani.

Autoritățile de sănătate publică recomandă populației să respecte măsurile de protecție. Distanțarea socială, evitarea locurilor aglomerate, igiena mâinilor și aerisirea încăperilor. În școli și grădinițe se recomandă aplicarea „filtrului de dimineață” pentru identificarea copiilor cu simptome respiratorii și excluderea lor temporară din colectivitate.

ANSP subliniază importanța monitorizării stării de sănătate și consultării medicului de familie la primele simptome. De asemenea, instituția reamintește că vaccinarea și dozele de rapel rămân cea mai sigură metodă de protecție împotriva formelor severe și a deceselor provocate de COVID-19.

În prezent, Republica Moldova dispune de aproximativ 11.500 de doze de vaccin anti-COVID. Însă cererea este scăzută. Pentru sezonul rece 2025–2026, urmează să fie livrate 240.000 de doze de vaccin antigripal, iar campania de imunizare va începe la sfârșitul lunii septembrie.

Pe plan internațional, subiectul originii pandemiei revine în atenție după ce presa germană a publicat fragmente dintr-un raport secret al Serviciului Federal de Informații al Germaniei (BND), redactat în 2020. Documentul, cu numele de cod „Saaremaa”, susține că pandemia ar fi fost declanșată de o scurgere de virus dintr-un laborator din Wuhan, China.

Potrivit surselor citate de „Süddeutsche Zeitung” și „Zeit”, raportul s-a bazat pe date din surse deschise și documente științifice chinezești. Lucru care ar arăta experimente riscante de modificare artificială a virusurilor și multiple încălcări ale normelor de securitate.

Fostul director al BND, Bruno Kahl, ar fi informat direct cancelaria Angelei Merkel, estimând probabilitatea unei origini de laborator la 80–95%. Totuși, guvernul german a ales să nu facă publice concluziile.

Decizia a fost criticată de politicieni germani, inclusiv de Wolfgang Kubicki (FDP). Aceștia au acuzat guvernul de lipsă de transparență, și de Konstantin von Notz (Verzii), care a cerut audierea urgentă a serviciilor de informații în Bundestag.

După instalarea guvernului Scholz, raportul a fost din nou prezentat conducerii. Însă nici comitetul de control al parlamentului, nici Organizația Mondială a Sănătății (OMS) nu au primit informațiile. În decembrie 2024, executivul german a dispus o reevaluare. Astfel, apelând la experți precum Lars Schade, directorul Institutului Robert Koch, și virusologul Christian Drosten. Concluziile finale nu au fost încă anunțate.

Pandemia de COVID-19, declarată oficial de OMS pe 11 martie 2020, a provocat milioane de decese și a declanșat cea mai gravă criză sanitară globală din ultimele decenii. Restricțiile de circulație, lockdown-urile și campaniile de vaccinare au schimbat profund viața socială și economică la nivel mondial.