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Corvinul Hunedoara - FC Argeș, 2-0. Piteștenii, zece meciuri consecutive fără victorie

Corvinul Hunedoara - FC Argeș, 2-0. Piteștenii, zece meciuri consecutive fără victorie
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Corvinul Hunedoara s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, la Petroșani, cu scorul de 2-0 în fața formației FC Argeș, într-o partidă din etapa a 14-a a Superligii.

Meciul Corvinul-FC Argeș, decis în ultimele 10 minute

Golurile au fost marcate în ultimele zece minute ale timpului regulamentar și în prelungiri, iar echipa piteșteană continuă seria rezultatelor negative.

Meciul s-a disputat pe o ploaie persistentă, iar prima repriză nu a oferit prea multe ocazii importante de gol. În minutul 33, Pîrvulescu a încercat să deschidă scorul, însă a fost blocat de portarul oaspeților, Nikic.

FC Argeș a replicat în minutul 43, când Yanis Pîrvu a șutat spre poarta hunedorenilor, dar Frânculescu a intervenit și a păstrat tabela neschimbată.

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După pauză, Corvinul Hunedoara a încercat să pună mai multă presiune pe adversari. În minutul 47, Gillard a trimis o lovitură de cap periculoasă, însă golul a întârziat să apară.

Piteștenii, zece meciuri consecutive fără victorie

Deschiderea scorului s-a produs abia în minutul 81. Cărăruș a primit mingea la marginea careului advers și a trimis un șut spectaculos, fără șanse pentru portarul echipei din Pitești.

Hunedorenii au continuat să atace, iar în prelungiri au stabilit scorul final. Hayatu, intrat pe teren cu aproximativ zece minute înainte, a înscris în minutul 91 și a securizat victoria gazdelor.

Corvinul Hunedoara

Corvinul Hunedoara / foto: FB

Astfel, Corvinul Hunedoara s-a impus cu 2-0 și a obținut trei puncte importante în etapa a 14-a. De cealaltă parte, FC Argeș traversează o perioadă dificilă, ajungând la zece partide consecutive fără victorie în campionat.

Corvinul urcă în clasament, FC Argeș rămâne în zona inferioară

În urma acestui rezultat, Corvinul a acumulat 19 puncte și ocupă locul al optulea în clasament. FC Argeș rămâne pe poziția a 13-a, cu 12 puncte, și are nevoie de rezultate pozitive pentru a întrerupe seria negativă.

Echipele:

  • Corvinul Hunedoara: Frânculescu – F. Iacob, Ivancevic, A. Manolache, Neacșa – Cărăruș, D. Albu (Hrezdac 82) – Yeboah, Fabry (M. Bratu 46), D. Pîrvulescu (Hayatu 82) – Gillard (Espinosa 80). Antrenor: Florin Maxim.
  • FC Argeș: Nikic – Tofan, Garutti, Sadriu, Oancea (Mamadou 85) – Rață, I. Rădescu (R. Moldoveanu 85) – Y. Pîrvu, Emmers (Rober Sierra 63), Luvambo (Micovschi 63) – Ricardo Matos. Antrenor: Bogdan Andone.

Arbitru: Horațiu Feșnic, asistat de Valentin Avram și Alexandru Cerei. Arbitri VAR: Sorin Costreie și Cristina Trandafir. Cartonaș galben: Garutti (37).

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