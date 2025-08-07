International Corpul unui bărbat dispărut, găsit într-un ghețar în proces de topire







Descoperirea unui corp într-un ghețar din regiunea montană Kohistan a readus în atenție impactul topirii ghețarilor. Trupul bărbatului, dispărut încă din 1997, a fost găsit aproape intact de un păstor local, iar acest caz evidențiază schimbările climatice și efectele lor asupra zonelor alpine.

Corpului i-a fost găsit de păstorul Omar Khan în apropierea unui ghețar aflat în proces de topire, în nord-vestul Pakistanului. „Era o scenă incredibilă. Trupul era aproape perfect conservat, hainele nu erau rupte, iar pielea, deși înghețată, părea nemodificată de timp”, a povestit Omar Khan pentru un post local de știri.

Identificarea victimei a fost posibilă datorită unui act de identitate găsit asupra sa, care purta numele Naseeruddin, un bărbat care dispăruse în 1997 în acea zonă montană.

Dispariția sa fusese subiectul unor căutări epuizante și al unui mister ce dura de aproape trei decenii. În ziua dispariției, bărbatul călătorea cu fratele său, Kathiruddin, iar cei doi părăsiseră satul după o dispută familială.

„După ce Naseeruddin a intrat într-o peșteră, nu s-a mai întors, iar fratele său a cerut ajutor localnicilor pentru a-l găsi, însă fără succes”, a precizat șeful poliției din Kohistan.

Specialiștii în mediu spun că acest caz este un exemplu clar al efectelor negative ale schimbărilor climatice globale asupra ghețarilor și topirii acestora. Profesorul Muhammad Bilal, de la Universitatea Comsats din Islamabad, explică faptul că frigul extrem din ghețari ajută la mumificarea naturală a corpurilor, prevenind descompunerea prin lipsa oxigenului și umidității.

„Corpul a fost practic păstrat ca într-un timp înghețat, însă, pe măsură ce temperaturile cresc, ghețarii se topesc mai rapid, ceea ce conduce la expunerea unor astfel de resturi vechi”, spune profesorul Bilal.

Regiunea Kohistan a fost martoră, în ultimii ani, la o reducere drastică a zăpezii și a gheții, iar acest fenomen a accelerat procesul de topire, facilitând descoperiri neașteptate, dar și pericole ecologice și sociale.

Topirea ghețarilor are implicații majore nu doar asupra mediului, ci și asupra comunităților care trăiesc în aceste zone montane. Apa provenită din ghețari este sursa principală de apă potabilă pentru mii de localnici, iar scăderea volumului gheții amenință accesul la la apă.

De asemenea, creșterea temperaturilor și reducerea gheții pot declanșa alunecări de teren și inundații care pun în pericol viața oamenilor, potrivit Fanatik.