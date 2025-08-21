International Coreea de Nord, bază secretă la doar 27 km de China







Coreea de Nord a construit o bază militară secretă la doar 27 de kilometri de frontiera cu China, destinată depozitării rachetelor balistice intercontinentale, inclusiv cu capacitate nucleară, potrivit Centrului de Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington. „Această bază reprezintă o potenţială ameninţare nucleară la adresa Asiei de Est şi continentului american”, avertizează CSIS.

Baza, numită Sinpung-dong, nu a fost niciodată declarată oficial și face parte, potrivit centrului de reflecție american, dintr-un complex mai larg format din „15-20 de baze de rachete balistice, instalaţii de mentenanţă, de susţinere, de depozitare de rachete şi ogive pe care Coreea de Nord nu le-a declarat niciodată”.

Este primul studiu detaliat din surse deschise care confirmă existența acestei locații, subliniază CSIS.

Experții americani atrag atenția că Sinpung-dong ar putea adăposti rachete intercontinentale capabile să transporte focoase nucleare, ceea ce amplifică îngrijorările internaționale privind securitatea regională și globală.

Această descoperire survine după ce liderul nord-coreean Kim Jong Un a solicitat recent o „extindere rapidă” a capacităților nucleare ale țării sale, reafirmând angajamentul Phenianului de a nu renunța niciodată la arsenalul nuclear.

Phenianul se declară astfel o putere nucleară „ireversibilă”, poziționându-se ferm după eșecul summitului din 2019, de la Hanoi, cu președintele american Donald Trump, în încercarea de a negocia reducerea armamentului nuclear nord-coreean.

În contextul tensiunilor internaționale crescânde, Sinpung-dong reprezintă un simbol al ambițiilor nucleare continue ale regimului de la Phenian, potrivit AFP.

Raportul CSIS subliniază că baza nu doar depozitează rachete, ci servește și ca instalație de mentenanță și logistică pentru armele balistice.

Această strategie indică faptul că Nordul nu doar că își dezvoltă armamentul, ci îl și organizează într-un mod sistematic, pregătind terenul pentru eventuale teste sau desfășurări militare viitoare. Atât SUA, cât și China monitorizează situația.