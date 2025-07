Coreea de Nord. Kim Jong Un a promis că va câștiga razboiul „antiSUA”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat că țara sa va învinge în războiul „antimperialist, antiSUA”, în timp ce marca aniversarea armistiţiului Războiului din Coreea, potrivit Reuters.

„Statul şi poporul nostru vor realiza cu siguranţă marea misiune de a construi o ţară bogată cu o armată puternică şi vor deveni învingători onorabili în confruntările anti-imperialiste, anti-americane”, a spus acesta, potriti agenţiei de stat KCNA.

Coreea de Nord a semnat un armistițiu cu Statele Unite și China pe 27 iulie 1953, punând capăt războiului care a durat trei ani. Generalii americani au semnat acordul în numele forțelor Națiunilor Unite care au sprijinit Coreea de Sud.

Țara a declarat ziua de 27 iulie drept „Ziua Victoriei”, chiar dacă armistițiul a stabilit o frontieră care împarte peninsula coreeană în două părți aproximativ egale ca suprafață și a restabilit echilibrul după ce cele două părți au înregistrat progrese importante pe front în timpul războiului.

Kim Jong Un a vizitat, de asemenea, monumentele comemorative dedicate veteranilor războiului din 1950-1953, inclusiv Turnul Prieteniei, în memoria soldaților Armatei Populare de Eliberare a Chinei care au luptat alături de nord-coreeni, și s-a întâlnit cu soldații unui regiment de artilerie pentru a sărbători această zi, a informat agenția de presă oficială KCNA.

Kim Jong Un, top leader of the Democratic People's Republic of Korea (#DPRK), visited and presented a wreath to the #China-DPRK Friendship Tower on Jul. 26 on the occasion of the 72nd #anniversary of the country's Fatherland Liberation War victory, state media reported on Jul.… pic.twitter.com/AbLfymG2VV

