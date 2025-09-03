Social Copil dispărut, căutat de zeci de oameni, de cinci zile. E în pericol, fiindcă băiatul de 11 ani e bolnav







Operațiune dramatică în Sălaj. În zona Someș-Odorhei. Un băiețel de 11 ani e căutat de cinci zile. El a dispărut sâmbătă din curtea casei. În ciuda căutărilor, copilul, care e bolnav, parcă a intrat în pământ.Mama băiatului spune că Mădălin se juca în curte. A dispărut în momentul în care ea și-a luat ochii de pe el. Fiindcă schimba un alt copilaș.

Zeci de poliţişti şi jandarmi îl caută fără încetare de atunci. Sunt în dispozitivul de căutare câini de urmă. Dar și drone. Un elicopter survolează zona în care a fost văzut băiatul ultima dată. Tesniunea crește cu fiecare oră fiindcă în zonă sunt și animale sălbatice.

Copilul ia tratament de trei ori pe zi. Suferă de epilepsie. O criză se poate instala în orice moment. Părinţii sunt disperaţi. Oamenii cred că băiatul lor a fost furat. Acesta după ce a fost căutat deja în mai multe zone împădurite. În curţile oamenilor, dar şi acolo unde curțile și casele sunt părăsite.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj. A fost constituită o echipă operativă, în căutari fiind implicate forțe din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Poliția Orașului Jibou, Secția 3 Poliție Rurală Jibou, Poliția Municipiului Zalău, Secția 1 Poliție Rurală Zalău, jandarmi, dar și voluntari.

Mădălin Cosmin Rostaș (11 ani) este dispărut fără urmă din satul Domnin. Polițiștii au fost sesizați sâmbătă, în jurul orei 18, că băiatul nu e de găsit din jurul orei 14,30. Sâmbătă, în jurul orei 21.55, a fost transmis mesaj RO-Alert, în zonele de interes. Mădălin are un metru şi 20 de centimetri, aproximativ 40 de kilograme, ochi căprui şi păr şaten. În momentul dispariţiei purta un tricou alb, pantaloni albaştri şi papuci. Cine are informaţii legate de copil este rugat să sune la 112.