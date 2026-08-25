Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat că nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale din 2028, precizând că decizia sa este definitivă în ceea ce privește reprezentarea partidului.

Edilul, aflat la conducerea municipiului de aproximativ un deceniu, a transmis că intenționează să își ducă actualul mandat până la capăt și să finalizeze proiectele aflate în derulare.

Anunțul este important în contextul tensiunilor dintre Toma și organizația PSD, după ce acesta a renunțat în iunie la funcțiile de conducere din partid.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, primarul Buzăului a confirmat că nu va mai solicita un nou mandat sub sigla PSD.

„Decizia mea este luată – nu voi mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău”, a transmis Constantin Toma.

Primarul a explicat că a renunțat anterior la funcțiile de conducere pe care le deținea în partid și a criticat o serie de decizii luate de PSD, despre care spune că afectează atât populația, cât și comunitatea locală.

„Cert este că nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD”, a mai precizat edilul.

Toma nu a anunțat însă în mod definitiv sub ce formulă politică va candida, dacă va decide să intre în cursa electorală din 2028.

Anunțul vine după declarațiile făcute de Constantin Toma în urmă cu câteva zile, când a afirmat că ia în calcul o candidatură independentă.

Potrivit unei declarații acordate anterior pentru AGERPRES, primarul Buzăului a spus că independența reprezintă, în acest moment, principala opțiune, fără să excludă însă schimbări până la alegerile locale.

„Nu voi candida din partea PSD peste doi ani. Prima opțiune este independent, dar vom vedea”, a declarat Constantin Toma.

Edilul a subliniat și dificultatea pe care o poate avea un primar fără o majoritate solidă în Consiliul Local, unde sunt aprobate proiectele importante ale administrației municipale.

Ruptura dintre Constantin Toma și conducerea locală a PSD a devenit vizibilă la începutul lunii iunie 2026.

Primarul și-a dat atunci demisia din funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și din cea de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău.

La acel moment, Toma a explicat că decizia a fost influențată și de faptul că o parte dintre consilierii locali PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de administrația sa.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, edilul și-a păstrat calitatea de membru PSD, însă a renunțat la pozițiile de conducere din partid.

După primele declarații ale lui Constantin Toma privind o posibilă candidatură independentă, conducerea PSD Buzău a transmis că formațiunea își va pregăti propriul candidat pentru Primăria Buzău.

Președintele organizației județene, Romeo Lungu, a declarat că o eventuală candidatură independentă a lui Toma va fi testată prin vot în 2028 și că PSD va intra în competiția electorală cu propriul candidat.

Totodată, conducerea PSD Buzău a transmis că nu intenționează să transforme următorii doi ani într-o campanie electorală permanentă și că proiectele importante pentru municipiu ar trebui să rămână prioritatea administrației locale.

Constantin Toma este unul dintre primarii cu rezultate electorale importante în ultimii ani la Buzău. La ultimele două scrutinuri locale, acesta a obținut aproximativ 78%, respectiv 67% din voturi.

Rezultatele anterioare fac ca poziționarea sa pentru alegerile din 2028 să fie urmărită cu atenție, mai ales în condițiile în care PSD va trebui să își desemneze un candidat pentru una dintre cele mai importante primării de municipiu din zona de est a țării.

Până atunci, Constantin Toma susține că prioritatea sa rămâne actualul mandat și proiectele administrației locale.