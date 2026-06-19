Organizația municipală a PSD Buzău trece printr-o perioadă de reorganizare majoră în urma tensiunilor interne recente. După ce primarul Constantin Toma a renunțat la funcțiile de conducere, conducerea județeană a partidului a reacționat rapid și a stabilit o nouă structură interimară pentru a gestiona activitatea filialei.

Anunțul oficial a fost făcut de deputatul Romeo Lungu, președintele organizației județene PSD Buzău, în cadrul unei conferințe de presă. Liderul social-democrat a confirmat că decizia edilului de a se retrage din fruntea filialei municipale a fost înregistrată oficial, iar partidul a luat deja măsurile necesare pentru a asigura continuitatea activității politice locale.

În urma ședinței de urgență a Biroului organizației municipale, liderii social-democrați au votat înființarea unui for de coordonare care va prelua atribuțiile de conducere până la organizarea de noi alegeri interne. Această structură va fi monitorizată direct de la nivel județean.

„Miercuri la ora 17.00 am avut un Birou al organizaţiei municipale. Am luat la cunoştinţă de demisia preşedintelui organizaţiei municipale, domnul primar Constantin Toma, am desemnat un Birou de coordonare al organizaţiei municipale care va asigura conducerea şi gestionarea activităţii organizaţiei municipale până la alegerea unui nou Birou al organizaţiei municipale care, cred eu, va fi la anul în primăvară sau, dacă nu, în toamna acestui an în funcţie de deciziile care se iau în Comitetul Politic Naţional (CPN).

Acest Birou de coordonare va fi format din organizaţia judeţeană care trebuie să implice, atât eu cât şi secretarul executiv al PSD Buzău, Adrian Petre, vom avea doi coordonatori Adrian Petre, secretar executiv al organizaţiei judeţene şi Ionuţ Apostu, prim-vicepreşedintele Organizaţiei municipale. De asemenea coordonator, Oana Gheorghiu, viceprimar al Primăriei Municipiului Buzău, preşedintele Organizaţiei de femei (...) De când am intrat în PSD, baza organizaţiei, conducerea organizaţiei şi activitatea organizaţiei nu stau doar într-un singur om, stau în puterea echipei şi asta vom demonstra şi la viitoarele alegeri", a declarat deputatul Romeo Lungu.

Relațiile dintre primarul municipiului Buzău și conducerea filialei județene s-au răcit considerabil în ultima perioadă. Romeo Lungu a explicat că ieșirile publice ale edilului din ultimii ani, în care a criticat adesea deciziile și colegii de partid, au afectat imaginea publică a formațiunii politice. În prezent, ca urmare a demisiilor depuse, Constantin Toma nu mai deține nicio pârghie de putere în interiorul partidului.

„Până acum declaraţiile pe care dânsul le-a făcut, le făcea dintr-o funcţie de conducere la nivel naţional, pentru că primarul municipiului face parte de drept din CPN, dânsul şi-a dat demisa şi din CPN şi din cele două funcţii pe care le avea la nivel judeţean şi vorbea din funcţiile de lider al organizaţiei. Acum domnul Toma este un simplu membru care poate declara orice vrea. Deocamdată poate să se mai bucure domnul primar Toma de funcţia de membru al PSD, din funcţia de simplu membru.

Evident, se vede o răcire politică între noi şi fostul preşedinte al organizaţiei municipale. (...) Până acum, declaraţiile domnului primar au fost destule, mai ales pentru imaginea partidului nostru şi pentru funcţia pe care o avea. De la nivelul la care el declara împotriva partidului am fost foarte nemulţumit pentru că un lider al organizaţiei judeţene, până la urmă, declara împotriva partidului pe care el l-a reprezentat şi îl reprezintă în continuare. Aceasta este o situație pe care o să o analizăm foarte atent în perioada următoare și atunci când vom dori noi, domnul primar Toma nu va mai fi nici membru al organizaţiei.

Din păcate, sau din fericire pentru noi, noi decidem dacă mai rămâne membru sau nu, domnul Toma nu poate să decidă dacă mai rămâne membru sau nu. Poate să decidă prin demisie. Decizia ne aparţine nouă în privinţa calităţii de membru. O să-l mai lăsăm, cum am spus, să se mai chinuie puţin în funcţia de membru", a precizat Romeo Lungu.

Pe lângă reproșurile de natură strict politică, conducerea județeană a PSD a realizat și o evaluare a performanței administrative a lui Constantin Toma. Deși primul mandat al primarului a fost privit în mod pozitiv, liderul județean consideră că ritmul și calitatea proiectelor actuale au înregistrat un regres vizibil din cauza lipsei de dialog și a deciziilor luate pe cont propriu.

„Din punctul meu de vedere sunt şi au fost proiecte bune pentru municipiul Buzău şi aceste lucruri s-au văzut în decursul anilor. Cred că domnul Toma a avut un prim mandat mult mai bun, dar totuşi mie mi se pare că este o scădere a activităţii ca primar. Sunt foarte multe proiecte fără o logică, cumva aduse aşa ca un hei-rup fără, poate unele fără acoperire legală, fără consultarea cetăţenilor, făcute pe repede înainte şi vedeţi dumneavoastră că anumite proiecte sau anumite hotărâri pe care le-au luat consilierii împreună cu primarul au fost pierdute în justiţie.

Cred eu că această activitate se poate îmbunătăţi, dar doar prin consultare. (...) Atunci când te grăbeşti, atunci când nu ai o logică, atunci când ai decizii doar de unul singur s-ar putea să ai probleme şi vezi că ai probleme, pierzi fonduri europene, pierzi fonduri guvernamentale”, a mai precizat Romeo Lungu.

Retragerea primarului a avut loc la începutul acestei luni, când Constantin Toma a decis să renunțe la funcția de președinte al Organizației Municipale PSD și la cea de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD. Tensiunile au culminat în momentul în care o parte dintre consilierii locali ai propriului partid au ales să voteze împotriva unor inițiative și proiecte de hotărâre pe care edilul le propusese în Consiliul Local.