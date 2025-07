Politica Congresul PNL. Ciucu își pregătește candidatura la Primăria București







Primăria Capitalei ar putea deveni următoarea țintă politică a lui Ciprian Ciucu, în cazul în care va obține susținerea necesară în cadrul Partidului Național Liberal. Declarația a fost făcută de actualul prim-vicepreședinte interimar al PNL înaintea Congresului partidului desfășurat sâmbătă, unde a candidat pentru funcția de prim-vicepreședinte cu drepturi depline.

Votul din Congres, considerat decisiv pentru Primăria Capitalei

Ciucu a subliniat că un vot de încredere din partea formațiunii politice ar reprezenta nu doar o confirmare a activității sale de până acum, ci și un pas semnificativ spre o posibilă candidatură pentru funcția de primar general al Capitalei. Într-o declarație oferită presei, acesta a afirmat că susținerea partidului este esențială pentru orice demers politic viitor și că speră ca membrii PNL să fie alături de el.

„Evident că un astfel de vot de încredere din partea partidului este important. Este important să ai partidul cu tine. Am emoţii, nu vă zic că nu am emoţii, sper să am partidul cu mine şi mi se pare un pas esenţial”, a declarat Ciprian Ciucu înaintea începerii lucrărilor congresului.

Funcția de prim-vicepreședinte este una dintre cele mai influente în structura PNL, iar obținerea acesteia i-ar putea conferi lui Ciucu o platformă solidă pentru a-și consolida poziția internă și pentru a-și pregăti o eventuală campanie electorală în 2024. În actualul context politic, în care partidele tradiționale încearcă să-și redefinească imaginea și să atragă electoratul urban, un candidat cu experiență administrativă, cum este Ciucu, poate reprezenta o opțiune viabilă.

Adaptarea conducerii PNL – o necesitate

Întrebat ce mesaj are pentru delegații partidului prezenți la congres, Ciprian Ciucu a transmis un apel la reformă și modernizare. Potrivit acestuia, PNL are nevoie de o conducere care să răspundă mai eficient provocărilor actuale.

„PNL are nevoie de o conducere care să se adapteze vremurilor. Avem nevoie de figuri noi, avem nevoie de figuri care au fost probate electoral şi care au demonstrat că au rezultate în spate. Nu poţi să pretinzi că schimbi lucrurile dacă nu ai rezultate în spate”, a declarat Ciucu.

El a adăugat că viitorul partidului este o preocupare reală pentru el și că, în lipsa unei strategii comune și coerente, există riscul unei stagnări politice.

Primăria Capitalei – obiectiv cu miză electorală majoră

Posibilitatea ca Ciprian Ciucu să candideze pentru Primăria Capitalei vine în contextul în care PNL analizează opțiuni viabile pentru alegerile locale viitoare. Cu experiență ca primar al Sectorului 6 și o imagine publică relativ favorabilă, Ciucu ar putea deveni unul dintre principalii competitori în lupta pentru București.

Rămâne de văzut dacă votul de la congres îi va consolida poziția în partid și îi va deschide drumul către o candidatură oficială.