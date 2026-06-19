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Confruntare la Bruxelles pentru bugetul UE de 2.000 de miliarde de euro. Fondurile europene pentru România, în joc

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Confruntare la Bruxelles pentru bugetul UE de 2.000 de miliarde de euro. Fondurile europene pentru România, în jocEuro. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene au intrat într-o etapă crucială, liderii europeni reuniți la Bruxelles încercând să găsească un echilibru între nevoia de investiții și presiunile pentru reducerea cheltuielilor. Miza este uriașă, întrucât noul Cadru Financiar Multianual va stabili direcția finanțărilor europene pentru următorii ani și va influența direct state precum România, care beneficiază semnificativ de fondurile de coeziune și de sprijinul destinat agriculturii, potrivit Euronews.

Miliardele UE, motiv de dispută între liderii europeni. Fondurile de coeziune rămân principalul punct sensibil

Discuțiile au evidențiat existența a două tabere cu interese diferite. În timp ce statele contributoare nete la bugetul european solicită o utilizare mai prudentă a resurselor financiare și o limitare a cheltuielilor, țările reunite în grupul informal „Friends of Cohesion” susțin menținerea unor alocări consistente pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile Uniunii.

Aceste fonduri sunt considerate esențiale pentru modernizarea infrastructurii, dezvoltarea comunităților locale și susținerea agriculturii în numeroase state membre din Europa Centrală și de Est, dar și din sudul continentului.

Suedia solicită reducerea dimensiunii bugetului

Printre vocile care cer o abordare mai strictă din punct de vedere financiar se numără și Suedia. Ministrul suedez pentru Afaceri Europene, Jessica Rosencrantz, a declarat că actuala propunere bugetară este prea mare și trebuie redusă substanțial.

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Potrivit oficialului suedez, Uniunea Europeană ar trebui să urmărească un buget apropiat de 1% din venitul național brut al statelor membre, argumentând că multe guverne sunt deja obligate să facă economii la nivel național și că aceeași disciplină trebuie aplicată și la Bruxelles.

De cealaltă parte, susținătorii politicii de coeziune avertizează că eventualele reduceri ar putea încetini dezvoltarea unor regiuni și ar afecta investițiile finanțate prin programele europene.

Agricultura

Agricultura / sursa foto: dreamstime.com

Ucraina, Rusia și competiția economică cu China, pe agenda liderilor europeni

Pe lângă negocierile privind bugetul comunitar, summitul de la Bruxelles a inclus și dezbateri legate de securitatea europeană și provocările economice externe. Războiul din Ucraina a rămas unul dintre principalele subiecte de pe agenda liderilor europeni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat la o parte a reuniunii și a solicitat accelerarea procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Totodată, liderii statelor membre au analizat opțiuni prin care blocul comunitar să răspundă mai eficient concurenței venite din partea Chinei, în special în ceea ce privește importurile de produse considerate puternic subvenționate.

Negocieri dificile pentru un compromis european

Deși dezbaterile se află încă la început, diferențele de viziune dintre statele membre indică un proces de negociere complex, care ar putea continua pe parcursul mai multor luni. Obținerea unui acord va necesita compromisuri între obiectivele de consolidare fiscală și nevoia de finanțare a programelor considerate esențiale pentru dezvoltarea economică și socială a Uniunii.

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