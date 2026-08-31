Curtea de Apel Cluj a pronunțat decizia definitivă într-un dosar privind o grupare acuzată de trafic de droguri de mare risc și operațiuni cu substanțe psihoactive. În urma judecării apelurilor, instanța a modificat mai multe dintre pedepsele stabilite de tribunal, iar cea mai mare pedeapsă a ajuns la 19 ani, 4 luni și 20 de zile de închisoare.

Potrivit situației de fapt reținute de instanțe, activitatea grupării s-a desfășurat în principal în perioada martie-octombrie 2024, în timp ce unele operațiuni privind substanțele psihoactive ar fi început încă din 2021.

Din hotărârea instanței rezultă că membrii grupării aveau responsabilități distincte, de la procurarea și porționarea substanțelor până la depozitare, transport, distribuirea către consumatori și colectarea banilor.

Potrivit instanțelor, persoana considerată lider al grupării coordona activitatea din penitenciar, prin intermediul unor apropiați. Acesta ar fi stabilit detalii privind procurarea și distribuirea substanțelor și ar fi urmărit încasarea banilor obținuți din vânzări.

La un nivel intermediar se aflau persoane care supravegheau activitatea de distribuire și recuperau banii, în timp ce distribuitorii se ocupau de vânzarea substanțelor către consumatori.

Judecătorii au descris structura drept una atât ierarhică, cât și funcțională, caracterizată prin continuitate, coeziune și împărțirea responsabilităților.

Instanța a precizat că faptul că unii dintre inculpați erau rude, prieteni sau aveau relații profesionale nu exclude existența grupului infracțional organizat, aceste relații fiind dublate, potrivit hotărârii, de o cooperare constantă în scopul comiterii faptelor pentru care au fost judecați, potrivit clujust.ro.

În dosar au fost documentate vânzări și oferiri de substanțe care conțineau 2-MMC, 2-CMC, 3-CMC și 4-CMC. Unele dintre tranzacții au fost realizate cu investigatori sau colaboratori sub acoperire.

Printre operațiunile reținute de instanță se numără vânzarea a 17,6 grame de substanță care conținea 3-CMC, pentru 1.400 de lei, precum și alte tranzacții privind cantități de 1,9 și 5,35 grame.

În hotărâre este menționată și o tranzacție privind 100 de grame de substanță care conținea 3-CMC, la un preț de 50 de lei pentru un gram.

În urma perchezițiilor și a analizelor de laborator au fost identificate, între altele, 259,7 grame de substanță care conținea 2-CMC. Potrivit hotărârii, aceasta era depozitată într-un autoturism și urma să fie distribuită.

Instanța a reținut că substanțele erau comercializate în mod repetat, în unele situații săptămânal, către numeroși consumatori. Printre persoanele cărora le-ar fi fost oferite sau vândute substanțe s-au aflat și minori.

Potrivit hotărârii, activitatea grupării urmărea obținerea unor beneficii materiale și a avut consecințe asupra sănătății publice.

În funcție de situația fiecărui inculpat, instanța a dispus măsuri privind confiscarea unor sume de bani provenite din activitatea de vânzare, precum și a unor telefoane utilizate în legătură cu faptele cercetate.

Au fost confiscate și substanțele rămase după efectuarea analizelor de laborator, în condițiile stabilite prin hotărârea definitivă.

Curtea de Apel Cluj a admis apelurile formulate de procurorii DIICOT și de cinci dintre inculpați și a desființat parțial sentința pronunțată de tribunal, recalculând mai multe dintre pedepse.

K. I. R., considerat liderul grupării, a primit o pedeapsă finală de 19 ani, 4 luni și 20 de zile de închisoare.

La stabilirea pedepsei finale, Curtea de Apel Cluj a contopit pedepsele aplicate în dosarul respectiv, de 8 ani și 6 luni, respectiv 5 ani și 6 luni de închisoare, cu pedepse aplicate anterior, ținând cont de starea de recidivă.

Pentru ceilalți inculpați în cazul cărora sentința a fost modificată în apel au fost stabilite următoarele pedepse finale:

-5 ani și o lună de închisoare; -7 ani și două luni de închisoare, la care se adaugă un rest neexecutat de 929 de zile; -6 ani, două luni și 20 de zile de închisoare; -6 ani și două luni de închisoare; -10 ani și 11 luni de închisoare.

În cazul inculpatului condamnat la 10 ani și 11 luni, Curtea de Apel a majorat pedepsele pentru constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni cu substanțe psihoactive și trafic de droguri de mare risc.

Apelurile formulate de un alt inculpat și de un apărător desemnat din oficiu au fost respinse ca nefondate.

Din pedepsele stabilite urmează să fie scăzute perioadele deja executate, precum și perioadele în care inculpații s-au aflat în reținere, arest preventiv sau arest la domiciliu, după caz.

Curtea de Apel Cluj a menținut și mai multe pedepse complementare, între care interdicția exercitării anumitor drepturi. În unele cazuri a fost menținută și interdicția de a comunica cu ceilalți participanți la comiterea faptelor sau cu martorii, în condițiile stabilite de instanță.

Hotărârea Curții de Apel Cluj este definitivă.