Concediile vin cu un cost mare și neprevăzut, dacă nu ești atent

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trage un semnal de alarmă pentru toți românii care plănuiesc să călătorească în afara granițelor, în special în afara Spațiului Economic European (SEE).

Într-un comunicat transmis public, ANCOM subliniază importanța verificării atente a condițiilor de utilizare a serviciilor de roaming, întrucât tarifele practicate în afara SEE nu sunt reglementate și pot genera costuri substanțiale.

„ANCOM atrage atenţia persoanelor care călătoresc în afara României asupra importanţei verificării condiţiilor de utilizare a serviciilor de roaming, în special dacă destinaţia nu este în Spaţiul Economic European (SEE)”, a transmis instituția.

Roamingul în SEE: fără costuri suplimentare, în limitele abonamentului

În prezent, în țările din SEE – care includ toate statele membre UE, Norvegia, Islanda și Liechtenstein – românii beneficiază de roaming la tarife naționale, în baza principiului „Roam like at home”. Asta înseamnă că pot utiliza apelurile, mesajele text și traficul de internet mobil fără costuri suplimentare, în limita resurselor incluse în abonament sau opțiune.

Cu toate acestea, ANCOM atrage atenția că acest regim avantajos nu se aplică în afara SEE, iar lipsa reglementării tarifelor poate duce la facturi foarte mari, mai ales în destinații populare de vacanță din afara Europei.

Atenționări pentru cei care merg în afara SEE: tarife ridicate și condiții complexe

Printre țările menționate de ANCOM ca fiind în afara regimului SEE se numără Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Maroc.

Pentru aceste destinații, tarifele aplicabile diferă considerabil între operatori și pot varia în funcție de modalitatea de tarifare – la minut, la kilobyte sau pe pachet.

„Este important ca utilizatorii să verifice cu atenţie, înainte de a efectua o călătorie în state precum Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite (EAU), Maroc, care sunt tarifele aplicabile în aceste state pentru serviciul de roaming internaţional”, avertizează ANCOM.

Cât costă roamingul în Turcia: exemple concrete de tarife

Pentru a oferi o imagine mai clară asupra posibilelor costuri, ANCOM a publicat și exemple de tarife standard practicate în Turcia, una dintre cele mai frecventate destinații de vacanță pentru români. Astfel, un pachet standard poate ajunge la:

7 euro pentru 30 de minute de apeluri primite sau efectuate;

2 euro pentru 20 de minute de apeluri sau SMS-uri, valabile 24 de ore;

18 euro pentru 4000 MB de trafic de date;

3 euro pentru 2 GB de date, valabili timp de 24 de ore.

Atenție: aceste tarife sunt aplicate integral chiar dacă utilizatorul consumă doar o parte din resursele oferite. „Dacă utilizatorul efectuează sau primeşte chiar şi un singur minut de apel sau utilizează un singur MB de date dintr-un pachet, acesta va fi taxat cu întregul preţ al pachetului”, subliniază autoritatea.

Tipuri de tarifare și opțiuni suplimentare la roaming

În afară de tarifele standard, operatorii de telefonie mobilă pot pune la dispoziție și opțiuni tarifare suplimentare sau extraopțiuni, care trebuie activate separat. Acestea pot varia în funcție de țara de destinație, tipul de serviciu folosit (abonament sau cartelă preplătită), dar și de oferta deținută de utilizator.

De aceea, ANCOM recomandă consultarea cu atenție a informațiilor disponibile pe site-urile operatorilor înainte de plecare.

De asemenea, este important ca utilizatorii să afle dacă planul tarifar pe care îl dețin include roaming internațional și în ce zone este valabil acest serviciu.

Evitarea conectării accidentale în afara SEE

În cazul în care o persoană călătorește doar într-o țară din SEE, ANCOM recomandă activarea unei opțiuni dedicate acestei zone, dacă operatorul o oferă. Astfel, se poate evita conectarea accidentală la o rețea din afara SEE, mai ales în zonele de frontieră, unde semnalul străin poate fi captat automat.

Dacă roamingul este activ, dar utilizatorul nu dorește să folosească acest serviciu, ANCOM recomandă dezactivarea din setările telefonului. Această măsură simplă poate preveni generarea de costuri nedorite prin conectarea automată la rețele străine.

Informații obligatorii transmise de operatori

Conform reglementărilor în vigoare, operatorii de comunicații electronice din România sunt obligați să informeze utilizatorii prin SMS cu privire la tarifele de roaming aplicabile imediat după conectarea la o rețea străină. Mesajul trebuie să conțină toate detaliile legate de costuri, inclusiv TVA-ul.

Singura excepție de la această regulă o reprezintă situațiile în care clientul a solicitat explicit operatorului să nu mai primească astfel de notificări.

Reclamațiile legate de roaming: unde se pot adresa utilizatorii

În cazul în care utilizatorii constată nereguli sau au nemulțumiri legate de serviciul de roaming, aceștia trebuie să se adreseze mai întâi operatorului de la care au achiziționat planul tarifar. Dacă răspunsul primit nu este satisfăcător sau problema persistă, pot depune o sesizare oficială la ANCOM.

Autoritatea dispune de un InfoCentru dedicat, unde utilizatorii pot accesa informații utile privind:

serviciile de telefonie, internet și televiziune;

tarifele practicate și opțiunile disponibile;

calitatea serviciilor;

deblocarea terminalelor;

prevenirea fraudelor;

utilizarea serviciilor de roaming.

Pe lângă aceste informații, ANCOM pune la dispoziția publicului și ghiduri detaliate despre drepturile consumatorilor și sfaturi pentru utilizarea eficientă a serviciilor digitale.