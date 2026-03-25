Probleme cu coletele trimise prin poștă: Despăgubirile nu acoperă valoarea reală a bunurilor

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a atras un semnal de alarmă privind riscurile tot mai frecvente asociate trimiterii obiectelor de valoare prin servicii poștale. Instituția a anunțat că numărul sesizărilor privind colete pierdute, deteriorate sau despăgubiri considerate insuficiente este în creștere, ceea ce ridică probleme importante pentru utilizatori.

ANCOM, despre riscurile serviciilor poștale

În practică, tot mai multe persoane reclamă faptul că bunuri valoroase expediate prin poștă nu ajung în condiții corespunzătoare la destinație sau dispar pe parcursul transportului. În astfel de situații, compensațiile oferite de operatorii poștali sunt limitate de legislația în vigoare și nu reflectă întotdeauna valoarea reală a obiectelor, fie ea financiară, artistică sau sentimentală.

ANCOM explică faptul că răspunderea furnizorilor este stabilită strict în funcție de tipul serviciului ales de client, nu de valoarea bunului expediat. Cu alte cuvinte, în cazul unei pierderi sau deteriorări, despăgubirile sunt calculate după reguli standardizate, ceea ce în multe cazuri duce la sume mult mai mici decât prejudiciul real.

În acest context, instituția recomandă utilizatorilor să fie mult mai atenți înainte de expedierea coletelor. O opțiune mai sigură este alegerea serviciilor cu valoare declarată sau utilizarea unor firme specializate în transportul obiectelor fragile ori de mare valoare, inclusiv opere de artă sau obiecte de colecție.

Atenție la coletele valoroase

Autoritatea a mai atras atenția că nu toate bunurile pot fi transportate prin servicii poștale obișnuite. Furnizorii includ în mod frecvent în condițiile contractuale liste de articole interzise sau restricționate. În această categorie intră, de regulă, bunuri care necesită condiții speciale de manipulare sau reglementări stricte, precum metalele prețioase, pietrele prețioase, antichitățile sau operele de artă.

În situația în care un colet este pierdut, deteriorat sau furat, utilizatorul trebuie să depună mai întâi o reclamație direct la furnizorul de servicii poștale. Aceasta poate fi făcută de expeditor sau destinatar, în termen de până la șase luni de la data expedierii. Operatorul are obligația să răspundă în maximum trei luni.

Dacă răspunsul nu este oferit în termen sau este considerat nesatisfăcător, clientul se poate adresa ANCOM, însă doar după ce a parcurs procedura internă de reclamație. Totuși, instituția precizează că nu poate aplica sancțiuni și nici nu stabilește despăgubiri. Aceste decizii pot fi luate doar de instanțele de judecată, care pot analiza răspunderea furnizorului și eventualele compensații.

O perioadă de creștere accelerată

Pe fond, sectorul serviciilor poștale din România traversează o perioadă de creștere accelerată. Datele recente arată că în 2024 traficul de colete pe plan intern a ajuns la 335 de milioane de trimiteri, depășind pentru prima dată corespondența clasică, aflată la 267 de milioane de trimiteri.

Dezvoltarea pieței este susținută și de investiții semnificative, care au depășit 500 de milioane de lei, în special pentru extinderea infrastructurii de curierat și colete. În paralel, numărul sistemelor automate de preluare și livrare a crescut puternic, depășind 8.200 de unități, cu o creștere de peste 40% față de anul anterior, semn că serviciile poștale devin tot mai digitalizate și automatizate.

