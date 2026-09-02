Uber va disponibiliza peste 3.000 de angajați la nivel mondial, într-o reorganizare care vizează aproximativ 10% din forța sa de muncă. Compania urmărește să reducă numărul nivelurilor de management și să redirecționeze cheltuielile către activitățile considerate esențiale pentru dezvoltarea viitoare. Potrivit BBC, în urma reducerilor, numărul total de angajați va reveni la niveluri apropiate de cele înregistrate în 2021, înaintea celei mai recente perioade de extindere.

Directorul executiv Dara Khosrowshahi le-a transmis angajaților, într-un e-mail intern, că Uber s-a extins rapid în ultimii ani, iar această creștere a dus la apariția prea multor niveluri ierarhice și a numeroase echipe mici. Potrivit acestuia, structura actuală a încetinit procesul de luare a deciziilor.

Khosrowshahi a afirmat că restructurarea ar trebui să poziționeze compania, cu sediul central global în San Francisco, mai bine pentru „cele mai mari oportunități care ne așteaptă”. Decizia reprezintă una dintre cele mai ample reorganizări ale Uber din ultimii ani și indică trecerea către o structură operațională mai suplă.

Investitorii au reacționat pozitiv la planurile companiei. Acțiunile Uber au avansat cu aproape 2% după anunțarea restructurării.

Reducerile de personal vor afecta atât angajați aflați în poziții de management, cât și persoane care ocupă funcții de execuție. Compania intenționează, de asemenea, să unească mai multe dintre echipele sale mici în grupuri mai mari.

Uber nu a anunțat însă care sunt regiunile sau birourile care vor fi cel mai puternic afectate de disponibilizări.

Khosrowshahi a declarat că modificările urmăresc să facă Uber „mai simplă” și „mai rapidă”. Reducerea costurilor ar urma să elibereze fonduri care vor fi redirecționate către domeniile considerate importante pentru viitorul companiei. Reorganizarea are loc într-o perioadă în care Uber își majorează investițiile în parteneriate legate de vehicule autonome. Compania continuă în același timp extinderea operațiunilor de ride-hailing, livrări și robotaxi.

Pe lângă restructurarea personalului, compania își înăsprește politica referitoare la prezența angajaților la birou.

Aproape toți angajații vor trebui să lucreze fizic din hub-urile desemnate de companie.

Rolurile care permit munca integrală de la distanță vor fi limitate la aproximativ 1% din total.

Analiștii estimează că disponibilizările și reorganizarea structurii companiei ar putea genera economii anuale de până la 2 miliarde de dolari.

Uber se diferențiase până acum de alte mari companii din sectorul tehnologic, care au recurs în ultimii ani la concedieri importante pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială.

După pandemie, compania evitase reducerile de personal de o asemenea amploare.

În urma noilor schimbări, forța de muncă a Uber va coborî la puțin sub 30.000 de persoane, un nivel apropiat de cel existent înaintea celei mai recente perioade de expansiune.