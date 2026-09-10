Căile Ferate din Republica Moldova se reorganizează

Reorganizarea Căii Ferate a Moldovei intră în etapa finală, după ce Guvernul a aprobat proiectul prin care întreprinderea urmează să fie transformată în două societăți pe acțiuni, anunță ministrul Vladimir Bolea.

Autoritățile își propun ca procesul să fie finalizat până la sfârșitul acestui an, iar cele două companii să înceapă să funcționeze separat din 2027.

Noua structură va include societatea „CFM Pasageri și Marfă”, care va avea ca obiect de activitate transportul călătorilor și al mărfurilor, și „CFM Infra”, companie responsabilă de administrarea și modernizarea infrastructurii feroviare.

„CFM Infra” va avea capital integral de stat și va beneficia de finanțare publică pentru lucrările de întreținere și dezvoltare a infrastructurii feroviare. În schimb, compania care va asigura transportul de pasageri și marfă va funcționa ca agent economic și nu va beneficia de subvenții din partea statului.

Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a explicat că statul alocă deja fonduri importante pentru infrastructura feroviară.

„Au fost oferite 300 de milioane de lei subvenții din partea statului în infrastructura noastră națională, cumpărăm traverse, pietriș. Reparăm Căile Ferate pe tot segmentul de 1.150 de kilometri. Al doilea transportul de marfă și călători este un agent economic ca toți și nu poate primi subvenții din partea statului”, a declarat ministrul.

Autoritățile urmăresc, prin reorganizare, să crească rolul transportului feroviar în economia Republicii Moldova. Ministerul Infrastructurii își propune ca, în următorii ani, o parte cât mai mare din transportul de mărfuri să fie transferată de pe șosele pe calea ferată.

Vladimir Bolea a dat drept exemplu producția agricolă și fluxurile comerciale care ar putea fi transportate pe calea ferată.

„Dacă noi producem cinci milioane de tone de cereale de grupa întâi și doi, înseamnă că Căile Ferate și porturile noastre privat și de stat trebuie să fie capabile să transporte și exporte această cantitate de marfă. Aici este potențialul pe care îl avem, plus importurile de îngrășăminte datorită faptului că am deschis Văleniul și Fălciul, avem importurile de pietriș a constructorilor de drumuri”, a explicat ministrul.

Guvernul susține că reorganizarea nu va afecta angajații CFM. Dimpotrivă, autoritățile spun că noua structură ar putea permite atragerea unor specialiști suplimentari.

Proiectul aprobat de Guvern trebuie însă să fie examinat și aprobat de Parlament pentru ca reorganizarea să poată fi finalizată.

În ultimii ani, Calea Ferată a Moldovei s-a confruntat cu dificultăți financiare și operaționale, probleme amplificate și de războiul din Ucraina. Instituția acumulase datorii salariale de peste 130 de milioane de lei, care au fost achitate integral abia recent, la începutul verii.

Prin separarea activității de transport de administrarea infrastructurii, autoritățile speră să eficientizeze activitatea CFM și să creeze condițiile pentru dezvoltarea transportului feroviar de mărfuri și pasageri.