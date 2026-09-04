Acțiunile gigantului auto Volkswagen au înregistrat o creștere spectaculoasă de 7% în ședința de vineri. Apetitul investitorilor a fost stimulat de anunțul privind extinderea programului de disponibilizări cu încă 50.000 de locuri de muncă. Decizia face parte din cel mai amplu proces de restructurare din istoria de 89 de ani a constructorului german, conform datelor analizate de CNBC.

Această nouă etapă de reduceri de personal se adaugă celor 50.000 de disponibilizări deja aprobate anterior, ridicând numărul total al posturilor eliminate la 100.000.

Consiliul de supraveghere al grupului a dat undă verde proiectului numit Future Plan 2030. Acest program include 12 măsuri strategice prin care producătorul încearcă să facă față presiunilor uriașe din piață, marcate de schimbarea cererii, avansul tehnologic și o concurență tot mai dură la nivel global. Măsurile de eficientizare vor afecta inclusiv structurile de conducere, scopul fiind simplificarea managementului și eliminarea nivelurilor ierarhice redundante.

Răspunsul pieței financiare a fost prompt. În prima parte a zilei de vineri, titlurile Volkswagen au crescut chiar și cu 8%, bifând cea mai bună performanță din cadrul indicelui Stoxx 600. Cu toate acestea, raportat la evoluția de la începutul anului, acțiunile companiei rămân pe minus cu aproximativ 21%.

Schimbările majore din cadrul grupului depășesc zona resurselor umane. Volkswagen plănuiește să își reducă portofoliul de modele cu 50% până în anul 2035. Totodată, managementul caută soluții alternative pentru patru uzine din Germania a căror producție nu are un viitor garantat pentru intervalul 2031-2034.

„Ne asumăm responsabilitatea pentru întreaga noastră forţă de muncă, pentru partenerii noştri şi pentru locurile de muncă industriale din întreaga lume”, a declarat CEO-ul Oliver Blume.

Conducerea companiei susține că vor fi alocate sute de miliarde de euro în următorii ani pentru creșterea atractivității și competitivității mărcilor din portofoliu.

În prezent, producătorul se confruntă cu o comprimare a profiturilor, generată în principal de taxele vamale. În anul 2025, impactul financiar al tarifelor comerciale s-a ridicat la 2,9 miliarde de euro. Executivul companiei arăta recent că taxele aplicate mașinilor europene s-au majorat considerabil, trecând de la 2,5% la 15%.

„Maşinile noastre devin mai scumpe şi, prin urmare, din ce în ce mai greu de vândut - nu pentru că au devenit mai proaste, ci pentru că regulile jocului s-au schimbat”, spunea acesta.

Presiunea vine și din direcția competitorilor din China, precum gigantul BYD sau marca Geely, care au acaparat o cota importantă din piața vehiculelor electrice.

Experții financiari arată că situația grupului reflectă problemele structurale ale întregului sector auto din Europa: supracapacitatea de producție din China, valul de importuri ieftine și propriul excedent de capacitate al fabricilor europene. „Europa nu importă doar maşini chinezeşti, ci şi deflaţia preţurilor din China”, a spus Thozet.

Volkswagen se află într-o poziție vulnerabilă deoarece o parte din infrastructura din Germania a fost configurată pentru prima generație de modele electrice sedan, categorie pentru care cererea s-a diminuat simțitor. „China are prea multe maşini. Europa are prea multe fabrici. Iar cele două probleme se ciocnesc”, a afirmat Thozet.

Reacția analiștilor financiari la anunțarea planului Future Plan 2030 a fost extrem de favorabilă. Reprezentanții Deutsche Bank au numit acordul o surpriză majoră, menționând că măsura demonstrează capacitatea grupului auto de a lua decizii drastice în momente de criză.

Mulți investitori considerau anterior că Volkswagen este o entitate imposibil de reformat și puneau la îndoială posibilitatea încheierii unui acord atât de ferm. Deși restructurarea nu rezolvă problemele în mod instant, ea trasează o nouă direcție pentru industrie.

Planul de măsuri severe aprobat de Volkswagen ar putea determina și alți producători europeni să adopte decizii similare pentru a contracara încetinirea pieței, excesul de capacitate și presiunile asupra marjelor de profit. Acordul actual este văzut ca un semnal ce poate genera un efect de domino la nivelul întregului sector auto german.