Social

„Comutatorul foamei” din creier, descoperit de cercetători. Un pas important în tratarea obezității

Comentează știrea
„Comutatorul foamei” din creier, descoperit de cercetători. Un pas important în tratarea obezitățiiMâncare. Sursa foto: pixabay
Din cuprinsul articolului

O cercetare internațională care a reunit specialiști din Germania, Canada și Marea Britanie a identificat un mecanism necunoscut al creierului care reglează senzația de foame. Studiu, care a fost publicat în nature.com,  oferă o perspectivă nouă asupra controlului apetitului și deschide calea către tratamente inovatoare împotriva obezității.

Oamenii de știință au descoperit rolul unei proteine mici, denumită MRAP2, care acționează ca un „ghid” pentru un receptor-cheie al apetitului, MC4R (melanocortin-4). Această proteină ajută receptorul să ajungă la suprafața celulelor, unde poate transmite semnale mai puternice către creier că organismul este sătul.

Receptorul MC4R joacă un rol crucial în reglarea apetitului și răspunde la hormonul MSH (melanocortină). Variantele genetice defectuoase ale MC4R se numără printre cele mai frecvente cauze ereditare ale obezității severe, ceea ce face ca descoperirea să aibă un potențial terapeutic important.

Analiza microscopică a receptorului foamei

Studiul a fost realizat în cadrul Centrului de Cercetare Colaborativă 1423 (Collaborative Research Centre 1423 / CRC 1423) din Germania. Echipa condusă de dr. Patrick Scheerer, de la Institutul de Fizică și Biofizică Medicală al Charité din Berlin, a analizat structura tridimensională a receptorului activ MC4R, în interacțiune cu molecule specifice și cu medicamente precum setmelanotide.

Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din România
Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din România
Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani
Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani
Mâncare

Mâncare/ Sursa foto Freepik

„Cunoașterea structurii tridimensionale a receptorului ne-a permis să interpretăm mai corect modul în care acesta funcționează și răspunde la stimulare”, a explicat dr. Scheerer.

Setmelanotide este un medicament aprobat care activează receptorul MC4R și reduce senzația de foame la pacienții cu mutații genetice ce afectează reglarea apetitului.

MRAP2 — „ghidul” care ajută receptorul să transmită semnalele de sațietate

Cercetătorii au descoperit, folosind tehnici avansate de microscopie de fluorescență și imagistică celulară, că MRAP2 determină modul în care receptorul MC4R este poziționat în interiorul celulelor.

Această proteină este esențială pentru transportarea receptorului către suprafața celulei, unde poate transmite semnalele care inhibă pofta de mâncare. Fără MRAP2, receptorul rămâne „blocat” în interiorul celulei, iar creierul nu primește semnalul corect de sațietate.

Mecanismele de reglare a apetitului, mai bine înțelese

Descoperirea, realizată printr-o colaborare între cercetători de la Charité – Universitätsmedizin Berlin, Universitatea din Leipzig și Universitatea din St Andrews (Marea Britanie), ar putea duce la dezvoltarea unor terapii care să imite sau să regleze activitatea proteinei MRAP2.

„Această colaborare internațională, care a combinat metode experimentale complementare, a condus la o înțelegere mai profundă a mecanismelor de reglare a apetitului”, a subliniat prof. Heike Biebermann, coautor al studiului și cercetător la Institutul de Endocrinologie Pediatrică Experimentală al Charité.

Descoperirea va ajuta la tratamentul obezității

Cunoașterea rolului proteinei MRAP2 deschide o nouă direcție de cercetare în tratamentul obezității și al bolilor metabolice asociate. Înțelegerea mecanismelor moleculare prin care creierul percepe foamea ar putea permite dezvoltarea unor terapii personalizate care să regleze apetitul fără efecte adverse majore.

Rezultatele studiului au fost publicate recent în prestigioasa revistă Nature Communications, confirmând importanța globală a acestei descoperiri pentru domeniul neuroendocrinologiei și medicinei metabolice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:55 - Legendele sumbre ale Iașiului: de la Gavril Buzatu, ultimul călău al Moldovei, la „gangul restanțierilor” temut de st...
23:40 - Povestea neștiută a lui Gheorghe Visu. Familia lui a fost împotrivă
23:28 - O sculptură cu trei fețe, descoperită pe „Dealul Morții” din Irlanda
23:19 - „Comutatorul foamei” din creier, descoperit de cercetători. Un pas important în tratarea obezității
23:10 - Cuba, acuzată că trimite soldați alături de Rusia. Răspunsul Havanei: Minciuni americane
22:58 - Secretul din tigaie: Cum se gătește friptura ca să devină fragedă, nu cauciucată

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale