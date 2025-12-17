Complexul Educațional Laude-Reut lansează programul de burse „O șansă pentru viitorul tău” pentru elevii de clasa a VIII-A

Complexul Educațional Laude-Reut lansează programul de burse „O șansă pentru viitorul tău”, oferind elevilor de clasa a VIII-a oportunitatea de a-și continua studiile la liceul Laude-Reut în anul școlar 2026–2027, sprijinind performanța academică și dezvoltarea personală a tinerilor.

Programul de burse „O șansă pentru viitorul tău”, lansat de Complexul Educațional Laude-Reut, oferă 12 burse de excelență pentru elevii care doresc să studieze la liceul Laude-Reut în anul școlar 2026–2027. Aceste burse sunt acordate direct de instituție pe baza performanțelor academice și a rezultatelor obținute la evaluările școlare.

În parteneriat cu Primăria Sectorului 3, Complexul Educațional Laude-Reut pune la dispoziție 10 burse integrale sau parțiale pentru elevii cu domiciliul în București sau județul Ilfov. Ambasada Statului Israel în România oferă 2 burse integrale destinate elevilor din întreaga țară.

Programul de burse „O șansă pentru viitorul tău” se desfășoară în două etape, interviu online și test interdisciplinar, și este valabil pentru elevii care vor intra în clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027. Popularizarea informațiilor privind admiterea are loc între 15 decembrie 2025 și 26 ianuarie 2026, depunerea dosarelor se face între 27 și 30 ianuarie, iar validarea și afișarea dosarelor admise pe site-ul liceului este programată pentru data de 2 februarie 2026.

Pe 3 februarie 2026 vor fi afișate programările interviurilor și va avea loc întâlnirea online cu candidații și părinții. Etapa I, proba practică – interviu, se va desfășura pe 4 și 5 februarie, susținută de profesorii școlii și reprezentanții ISMB și Primăriei. Etapa a II-a, proba scrisă, va avea loc pe 9 februarie, ora 10:00, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 februarie 2026, ora 16:00. Criteriile de eligibilitate includ media generală minim 9,50, media la limba engleză minim 9,00 și nota la purtare 10 în clasele V–VII.

În 2025, Complexul Educațional Laude-Reut a înregistrat, pentru al 16-lea an consecutiv, o rată de promovare de 100% la examenul de Bacalaureat. Liceul s-a clasat pe locul 4 în București și pe locul 7 la nivel național, în categoria unităților cu peste 30 de candidați, obținând o medie generală de 9,32 și 14 note de 10 la sesiunea din iunie.

Cu un portofoliu educațional complex, care include discipline precum diplomație și relații internaționale, business, comunicare, media și marketing, gândire critică și robotică, liceul oferă un mediu propice dezvoltării aptitudinilor elevilor. Pentru cei care aspiră la un parcurs academic de succes, bursele disponibile reprezintă un prim pas important în formarea unei cariere solide.