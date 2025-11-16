Compania legendarului Warren Buffett își schimbă strategia. Apple pierde teren

Berkshire Hathaway a investit peste patru miliarde de dolari în Alphabet, compania-mamă a Google, în timp ce și-a redus participațiile la Apple, conform raportului trimis Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC). Aceasta este ultima raportare de portofoliu înainte ca Warren Buffett să își încheie cei 60 de ani în funcția de director general, notează Reuters.

În documentul depus vineri, Berkshire a arătat că deținea 17,85 milioane de acțiuni Alphabet la 30 septembrie. Berkshire Hathaway și-a redus participația în Apple la 238,2 milioane de acțiuni, de la 280 de milioane, vânzând aproape trei sferturi din cele peste 900 de milioane de acțiuni deținute anterior.

Cu toate acestea, Apple rămâne cea mai mare deținere a conglomeratului, evaluată la 60,7 miliarde de dolari. Raportul reflectă pozițiile listate în SUA la 30 septembrie, care reprezintă majoritatea portofoliului de acțiuni al Berkshire, evaluat la 283,2 miliarde de dolari.

Investiția în Alphabet, devenită a zecea cea mai mare deținere a Berkshire în SUA, surprinde prin prisma stilului tradițional al lui Buffett, orientat spre companii de valoare, și a reticenței sale față de sectorul tehnologic, potrivit Reuters. Buffett consideră Apple mai degrabă o companie de produse pentru consumatori.

Nu este clar dacă achizițiile recente au fost realizate de Buffett personal, de managerii de portofoliu Todd Combs și Ted Weschler, sau de viitorul CEO Greg Abel, deși Buffett se ocupă, de obicei, de investițiile majore.

La adunarea anuală din 2019, Buffett și regretatul vicepreședinte Charlie Munger au spus că regretă că nu au investit mai devreme în Google. Buffett a explicat că modul în care Google câștigă bani din publicitate i se pare asemănător cu modelul de afaceri al Geico, compania de asigurări deținută de Berkshire.

„Am dat-o în bară”, a spus Munger atunci.

„Spune că am ratat-o”, a adăugat Buffett.

Acțiunile Alphabet au urcat cu 1,7% după închiderea bursei de vineri, investitorii interpretând noile achiziții ale Berkshire ca un semn de validare.

În intervalul iulie - septembrie, Berkshire a cumpărat acțiuni de 6,4 miliarde de dolari și a vândut acțiuni de 12,5 miliarde, marcând al doisprezecelea trimestru consecutiv de vânzător net, în timp ce rezervele de numerar au ajuns la un nivel record de 381,7 miliarde de dolari. Apple ar putea reprezenta peste trei sferturi din aceste vânzări.

Conglomeratul a mai redus participația în Bank of America cu 6%, continuând diminuarea începută în trimestrul trei al anului trecut. Banca rămâne a treia cea mai mare deținere a Berkshire. Compania și-a vândut și participația în dezvoltatorul imobiliar DR Horton, dar a cumpărat mai multe acțiuni la Chubb, companie de asigurări, și lanțul Domino’s Pizza.

Buffett a acumulat numerar pregătindu-se să îi predea conducerea conglomeratului de 1,1 trilioane de dolari lui Greg Abel, începând cu 1 ianuarie. Berkshire deține aproape 200 de afaceri, inclusiv calea ferată BNSF, companii din energie, industrie și producție, precum și branduri de retail precum Dairy Queen, Fruit of the Loom și See’s Candies.