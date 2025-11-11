Economie

Warren Buffet va accelera donațiile către fundațiile copiilor săi. Investitorul se pregătește de cedarea companiei

Warren Buffet va accelera donațiile către fundațiile copiilor săi. Investitorul se pregătește de cedarea companiei
Din cuprinsul articolului

Cunoscutul investitor Warren Buffett a anunțat că va accelera donațiile din averea sa de 149 de miliarde de dolari către fundațiile conduse de cei trei copii ai săi, pregătindu-se totodată pentru transferul conducerii Berkshire Hathaway către succesorul desemnat, Greg Abel, potrivit CNBC.

Warren Buffett accelerează transferul acțiunilor către copii, în timp ce se pregătește de predarea companiei

Într-o scrisoare specială de Ziua Recunoștinței, investitorul Warren Buffett, în vârstă de 95 de ani, a anunțat că dorește să grăbească distribuirea acțiunilor sale din compania Berkshire. Scopul este ca acestea să poată fi administrate eficient de copiii săi, ținând cont și de vârsta înaintată a acestora.

Buffett a precizat că va păstra o parte semnificativă din acțiunile de tip A până când acționarii vor avea aceeași încredere în Greg Abel pe care el și Charlie Munger au avut-o. Declarația lui Bufett arata respectul pentru regretatul său partener de afaceri, care a murit în urmă cu doi ani.

Buffett a donat peste 1,3 miliarde de dolari fundațiilor copiilor săi

Warren Buffett a donat 1.800 de acțiuni Berkshire A, echivalente cu 2,7 milioane de acțiuni B, către patru fundații de familie,The Susan Thompson Buffett Foundation, The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation și The NoVo Foundation. Valoarea totală a donației depășește 1,3 miliarde de dolari.

Dolari

Sursă foto:Freepik.com

Miliardarul a precizat că donațiile nu reflectă nicio schimbare în încrederea sa față de perspectivele Berkshire Hathaway. Buffett a oferit totodată informații despre starea sa de sănătate, afirmând că se simte bine și continuă să lucreze zilnic de la birou, deși recunoaște că procesele fizice și de lectură au încetinit odată cu vârsta înaintată pe care o are.

Greg Abel va prelua conducerea companiei Berkshire Hathaway

Începând cu 1 ianuarie 2026, Greg Abel va deveni noul CEO al conglomeratului Berkshire Hathaway, în timp ce Warren Buffett va rămâne președinte al consiliului de administrație. Buffett a subliniat soliditatea financiară a conglomeratului, care deține o rezervă de numerar în valoare de 381,6 miliarde de dolari.

Chiar dacă profitul operațional al Berkshire a crescut cu 34% în trimestrul al treilea, Buffett a recunoscut limitele unei companii de această dimensiune. El le-a transmis investitorilor să nu se îngrijoreze față de fluctuațiile prețului acțiunilor, amintind că America și compania își  vor reveni în timp.

