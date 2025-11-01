Social

Compania britanică Centrica va intra pe piața energetică din România

Din cuprinsul articolului

Compania britanică Centrica a depus cererea pentru obținerea licenței de furnizare a energiei electrice în România, marcând astfel intrarea pe piața locală a unui nou jucător internațional în sectorul energetic, potrivit Profit.ro.

Centrica a solicitat o licență pentru furnizarea energiei electrice în România

Compania britanică Centrica, furnizor de energie, a depus cererea pentru obținerea licenței de furnizare a energiei electrice pe piața din România. Măsura marchează intrarea companiei într-o nouă piață din Europa Centrală și de Est.

Centrica furnizează energie și servicii pentru locuințe și companii, deservind peste 10 milioane de clienți rezidențiali și comerciali, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Compania operează la nivel internațional, oferind atât energie electrică, cât și soluții asociate pentru consumatori și afaceri.

Compania operează pe mai multe piețe internaționale și gestionează tranzacții complexe de energie

Centrica are opt birouri pe două continente și peste 20.000 de angajați. Compania este implicată în tranzacționarea de energie electrică, gaze, gaze naturale lichefiate și certificate verzi. Compania se numără printre deciziile care urmează să fie aprobate de Comitetul de Reglementare al ANRE în următoarea sa reuniune.

Electricitate

Electricitate. Sursa foto: Pexels/ Pixabay

Pe piețele angro de energie, Centrica conectează producătorii, furnizorii și cumpărătorii, facilitând comerțul și distribuția resurselor energetice între diferiți actori din sectorul energetic. Centrica, recunoscută pentru experiența sa pe piețele liberalizate de energie, a dezvoltat o prezență extinsă în 29 de țări din Europa și Statele Unite.

Compania britanică furnizează electricitate pentru 600 de milioane de persoane

Compania britanică gestionează tranzacții de energie electrică prin peste 400 de legături interconectate, furnizând electricitate constant și eficient către peste 600 de milioane de persoane, asigurând disponibilitatea acesteia acolo și atunci unde este necesar.

Centrica se numără printre principalii gestionari de active regenerabile din Europa, deținând o capacitate contractuală de peste 16,5 GW, din care mai mult de 85% reprezintă surse regenerabile. În anul precedent, compania a înregistrat venituri de aproape 20 de miliarde de lire sterline.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    1 noiembrie 2025 la 13:40

    Facturile sunt colorate ? Sa nu fie alb negru ca a lui PPC! Un nou taietor de facturi.

