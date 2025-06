Comoara de 23 de milioane de euro care zace la ANABI. Cât costă cel mai valoros bun mobil

Înființată pentru a oferi un cadru integrat de recuperare a activelor provenite din infracțiuni, ANABI – Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a devenit în ultimii ani un actor esențial în arhitectura instituțională a justiției penale din România. Agenția are atribuții multiple: sprijină organele judiciare, cooperează internațional, administrează bunurile sechestrate și promovează reutilizarea socială a valorilor confiscate.

Directorul general Cornel Călinescu a prezentat un bilanț actualizat al bunurilor aflate în custodia instituției, dar și al provocărilor pe care le implică gestionarea unor active precum criptomonedele.

Întrebat despre valoarea actuală a bunurilor aflate în depozitele ANABI, Cornel Călinescu a declarat:

Directorul ANABI a subliniat că agenția are ca obiect preluarea bunurilor cu valoare ridicată, pentru a asigura utilizarea eficientă a banilor publici. În acest sens, nu toate bunurile indisponibilizate de procurori pot fi administrate de agenție:

Potrivit bilanțului prezentat de Cornel Călinescu, valoarea totală a activelor gestionate de ANABI depășește 23 de milioane de euro. Această sumă este completată de sumele de bani aflate în conturile instituției, care, împreună cu activele fizice, se apropie de echivalentul unui miliard de lei.

ANABI gestionează și active digitale, inclusiv criptomonede puse sub sechestru în dosarele penale. Conform directorului instituției, numărul dosarelor care implică monede virtuale a crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în urmă cu trei ani agenția era sesizată în legătură cu doar patru tipuri de monede, în prezent în custodia ANABI se află peste 80 de tipuri.

Călinescu a explicat că ANABI a fost printre primele instituții din sud-estul Europei care au valorificat monede virtuale, dar că, între timp, agenția a renunțat la această practică din cauza volatilității pieței.

„În 2020, am făcut ceva ce probabil acum nu am mai face, tocmai pentru că avem acest caracter volatil al monedelor virtuale. În 2020, după cum bine știți, am fost printre primii din Sud-Est Europei care au valorificat monedele virtuale. Între timp, nu am mai obținut și nici noi nu am mai insistat pentru a obține acordul de valorificare, pentru că e un risc foarte mare pe care în momentul de față agenția nu și-l asumă.”