Netflix pregătește pentru septembrie o comedie despre prietenie, competiție și lumea spectaculoasă a dansului Bollywood-fusion. „Best of the Best” urmărește două prietene din copilărie care ajung la UCLA și intră în echipa competitivă de dans a universității, descoperind rapid că drumul spre campionatul național este mult mai dur decât și-au imaginat. Filmul va fi lansat pe Netflix pe 18 septembrie 2026.

În rolurile principale apar Maitreyi Ramakrishnan și Priyanka Kedia, care interpretează personajele Maya și Anjali, cele două prietene care intră în lumea competițiilor universitare de dans.

Maitreyi Ramakrishnan este cunoscută în special pentru rolul lui Devi Vishwakumar din serialul „Never Have I Ever”. Actrița a mai jucat în producții precum „The Twits” și „Freakier Friday”.

Din distribuție face parte și Hasan Minhaj, actor, comedian și fost prezentator al emisiunii „Patriot Act with Hasan Minhaj”, produsă tot de Netflix. Distribuția îi mai include pe Ankur Rathee, Janina Gavankar, Chaneil Kular, Becky Alex, Shreya Navile, Lilly Singh și Nihar Duvvuri.

Maya și Anjali sunt prietene din copilărie și ajung studente la UCLA. Cele două intră în echipa de dans Bollywood-fusion a universității, însă descoperă că pasiunea pentru dans este doar începutul.

Competiția este dură, iar obiectivul echipei este câștigarea campionatului național. Pentru cele două tinere, experiența înseamnă nu doar repetiții și concursuri, ci și confruntarea cu presiunea performanței, rivalitățile și schimbările care apar odată cu trecerea la viața de adult. Netflix descrie filmul drept o poveste despre maturizare, prietenie și provocările tinereții.

Trailerul publicat în această săptămână oferă primele imagini din competiția în care ajung cele două personaje și pune accent pe energia echipei, antrenamente și rivalitatea dintre formațiile de dans.

„Best of the Best” este regizat de Lena Khan, cunoscută pentru „Flora & Ulysses”, iar scenariul este semnat de Prashanth Venkataramanujam și Hasan Minhaj. Minhaj este și unul dintre producătorii filmului.

Povestea folosește competiția de dans ca punct de plecare pentru o temă mai largă: relația dintre două persoane care se maturizează și încearcă să-și găsească locul într-un mediu nou și competitiv.

Netflix prezintă producția drept o comedie de maturizare care celebrează dansul Bollywood-fusion, provocările perioadei de început a vieții adulte și prietenia dintre cele două personaje principale.

Filmul „Best of the Best” va fi disponibil pe Netflix din 18 septembrie 2026. Data este confirmată de Netflix, iar producția apare și în lista oficială a filmelor care urmează să fie lansate de platformă în 2026.

Filmul este clasificat drept comedie și este destinat în special publicului adolescent și tânăr-adult, însă povestea despre prietenie și competiție îl poate face atractiv și pentru cei interesați de filmele de dans.