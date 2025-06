Comandantul Forțelor Terestre din Ucraina și-a anunțat demisia în urma atacului unde 12 soldați au murit

Un atac rus devastator asupra unui poligon de antrenament din Ucraina s-a soldat cu cel puțin 12 morți și peste 60 de răniți. În urma tragediei, comandantul Forțelor Terestre, Mîhailo Drapatîi, și-a anunțat demisia.

Comandantul Forțelor Terestre ale armatei ucrainene, Mîhailo Drapatîi, a anunțat duminică demisia sa, simțind o „responsabilitate” pentru moartea soldaților ucraineni în urma unui atac rus asupra poligonului de antrenament 239.

Atacul a avut loc duminică. Cel puțin 12 militari au fost uciși, iar peste 60 au fost răniți, mulți dintre aceștia fiind transportați de urgență la spitalele militare din apropiere.

‼️ Mykhailo Drapatyi resigns as Commander of the Ukrainian Ground Forces, taking responsibility for the tragic accident at training ground 239 that resulted in 12 deaths and several injuries. He described the decision as a conscious step driven by personal accountability. pic.twitter.com/yflf81vLUZ

