Cofeina din energizante poate declanșa afecțiuni grave, afirmă medicul Tudor Ciuhodaru, făcând referire la cazul adolescentei de 13 ani din Capitală care a murit după ce a suferit un stop cardiac. Specialistul atrage atenția că băuturile energizante pot avea efecte severe asupra sistemului cardiovascular și neurologic, în special în cazul copiilor și adolescenților, și susține că aceste produse nu ar trebui consumate de minori.

Cazul adolescentei a fost adus în atenția publică și de medicul ATI Andreea Ștefănescu.

„O fetiță de doar 13 ani a murit după ce a consumat zilnic energizante. A făcut stop cardiac chiar la școală. NU e prima. Băuturile energizante conțin o combinație potențial letală. Toți ar trebui să știm asta”, arată medicul Tudor Ciuhodaru.

Potrivit specialistului, băuturile energizante conțin aproximativ 32 mg de cofeină la 100 ml, iar unele produse pot ajunge la echivalentul a trei cafele espresso sau chiar la cantități de două până la cinci ori mai mari decât cele regăsite în cafea, ceai negru ori băuturi răcoritoare cu cofeină.

„Cofeina este ingredientul-cheie. La copii, intoxicația poate apărea chiar după consumul unei singure doze de 350 ml. Efectele apar la 10-15 minute de la ingestie și ating apogeul între 15 și 45 de minute”, explică medicul.

Acesta avertizează că efectele energizantelor pot fi severe.

„Cofeina poate declanșa, agrava sau complica afecțiunile cardiovasculare – hipertensiune, tahicardie, aritmie sau infarct –, neurologice – cefalee, greață, vărsături, tremor, convulsii și accident vascular cerebral – și digestive, precum gastrita, ulcerul sau boala de reflux. În combinație cu zahărul, duce și la creșterea gradului de deshidratare, prin efectul diuretic”, afirmă Tudor Ciuhodaru.

Medicul atrage atenția că pericolul nu se limitează la afecțiunile fizice.

„Nu sunt de neglijat nici efectele neuropsihice precum anxietatea, agitația, tulburările de comportament și agresivitatea, dar nici cele pe termen mediu și lung, precum apariția dependenței, similară celei provocate de alcool și droguri”, susține acesta.

Dincolo de caz, medicul Tudor Ciuhodaru adaugă că acestea conțin o cantitate mare de zahăr.

„Multe conțin cantități mari de zahăr. O singură cutie poate avea 27 de grame, ceea ce favorizează variații importante ale glicemiei, deshidratarea, obezitatea, apariția cariilor, litiazei renale sau diabetului. Se adaugă E-uri, conservanți, coloranți și multe alte substanțe chimice”, spune medicul.

Acesta avertizează că asocierea energizantelor cu alcoolul sau fumatul amplifică și mai mult riscurile.

„Amplifică acțiunea alcoolului și a fumatului, devenind adevărate «bombe» pentru organism”, afirmă Ciuhodaru.

Medicul susține că amploarea fenomenului este îngrijorătoare și susține că aproximativ 75% dintre românii cu vârste între 16 și 18 ani preferă astfel de băuturi energizante.

„Cantitățile consumate anual de tinerii din România sunt impresionante. În România se vând anual aproape 24 de milioane de litri de băuturi energizante. Încă o dată România excelează. Și nu în bine”, a declarat acesta.

Totodată, Ciuhodaru amintește că a susținut de-a lungul timpului adoptarea unor măsuri legislative pentru limitarea accesului minorilor la aceste produse.

Medicul susține că gravidele, copiii și persoanele diagnosticate cu afecțiuni cardiovasculare, neurologice sau metabolice ar trebui să evite aceste băuturi.

„Nu sunt recomandate copiilor și adolescenților, gravidelor, pacienților cu hipertensiune, cardiopatie ischemică, aritmii, accident vascular cerebral, epilepsie sau diabet”, mai spune acesta.

În încheiere, Tudor Ciuhodaru insistă asupra necesității introducerii educației pentru sănătate în școli.

„Am tras de mai multe ori semnalul de alarmă referitor la consumul de băuturi energizante la copii și adolescenți. Se prăbușesc din senin, stopul cardiorespirator se instalează brusc, adesea fără semnale de alarmă. De aceea, mai ales când faci sport, ai consumat alcool sau ai fumat, ferește-te de energizante. Educația nutrițională este o formă de prevenție, iar noțiunile de prim ajutor pot face diferența dintre viață și moarte”, a spus medicul Tudor Ciuhodaru.