Coduri, scrisori și trădări. Istoria fascinantă a spionajului regal

Spionajul Regal nu este doar o colecție de povești cu intrigi vechi, ci un capitol vital al istoriei care a redefinit arta supravegherii și a contraspionajului, așa cum dezvăluie biograful regal Robert Hardman și istoricul Kate Williams în cel mai recent episod al podcastului Queens, Kings and Dastardly Things.

De la complotul nazist care viza transformarea Ducelui de Windsor în regele-marionetă al lui Hitler, până la maestrul spion Tudor care ar fi putut inspira codul 007 al lui James Bond, emisiunea expune secole de trădare, trădare și spionaj în inima Coroanei.

Esența acestui eveniment, care dă tonul pentru toate operațiunile de informații moderne, se află în timpul domniei Reginei Elisabeta I, când a luat naștere Serviciul Secret pe care îl știm astăzi – o lume obscură de „coduri, scrisori secrete și infiltrare”.

Această revoluție a fost opera lui Sir Francis Walsingham, Secretarul Principal al Reginei Elisabeta și un protestant devotat, care a construit o rețea extinsă de spioni în toată Europa pentru a dejuca comploturile catolice care vizau tronul Angliei.

Relevanța evenimentului este monumentală: o operațiune de spionaj modernă a dus în premieră direct la moartea unui monarh, Maria Stuart, Regina Scoției, în 1587.

Necesitatea unui sistem de informații sofisticat a apărut într-o epocă de profundă paranoie. Domnia protestantă a Elisabetei I era precară, iar Anglia era înconjurată de puteri catolice ostile precum Spania și Franța.

Walsingham a înțeles că ambițiile de spionaj de la acea vreme – bazate în mare parte pe ambasadori care făceau „efectiv, interceptări” – nu mai erau suficiente. El a inițiat o schimbare radicală.

Kate Williams a explicat în cadrul podcastului:

„Am avut spioni de la începutul timpurilor. Dar acești spioni erau mai ales ambasadori... Ceea ce fac acești ambasadori este efectiv să tragă cu urechea... acest lucru se schimbă complet în timpul domniei Elisabetei. Walsingham este responsabil pentru o dezvoltare incredibilă a serviciului secret. Vedem acum spioni făcând ceea ce citim în romane și vedem în filme. Adică coduri secrete, scrisori și infiltrare. Este o rețea adecvată, pe care Walsingham o plătește din banii săi.”

Cu o echipă de aproximativ 40 de agenți în serviciul său, Walsingham s-a concentrat pe monitorizarea activităților catolicilor atât în Anglia, cât și pe continent.

Obsesia sa principală era Maria Stuart, Regina Scoției. Fiind verișoara Elisabetei și catolică, Maria era următoarea în linia de succesiune la tron și, prin urmare, punctul central al fiecărui complot de răsturnare a Reginei protestante.

Deși Maria se afla închisă în Anglia din 1568, după ce fugise din Scoția căutând protecția Elisabetei, consilierii Reginei doreau eliminarea ei, dar aveau nevoie de dovezi de trădare pentru a justifica o execuție.

Walsingham și inelețul său de spionaj regal au pus la cale o capcană elaborată.

Williams a descris modul în care spionii lui Walsingham au aranjat ca un agent secret, de fapt un agent dublu, să o abordeze pe Maria în închisoare.

Acesta i-a oferit o cale de comunicare secretă pentru a primi scrisori din Franța, lăsând-o pe Maria să creadă că rețeaua era complet sigură. Metoda de extragere a răspunsurilor din închisoare era una ingenioasă și discretă: scrisorile erau introduse și scoase din închisoare, ascunse într-un butoi de bere, fără ca nimeni să știe.

Piesa centrală a capcanei a fost o conspirație condusă de un tânăr nobil catolic idealist, Anthony Babington, și de un preot, John Ballard.

Cel mai bun prieten al lui Ballard era, de fapt, unul dintre oamenii lui Walsingham, care raporta în mod constant întregul plan.

Babington i-a trimis Mariei o scrisoare care cerea moartea Elisabetei și instalarea Mariei pe tron prin intermediul unei invazii spaniole.

Williams a explicat momentul critic:

„Maria primește scrisoarea, dar nu susține complotul. Secretarii ei îi răspund lui Babington în cod, iar scrisoarea este depozitată într-un butoi de bere. Ajunge direct la Walsingham.”

Deși scrisoarea dovedea contactul Mariei cu trădătorii, Walsingham nu era sigur că era suficientă pentru a o incrimina pe deplin. Așa că, a recurs la o tactică drastică: a falsificat un post-scriptum.

„Așa că, el falsifică un post-scriptum, în care Maria spune: ‘Cine anume va face parte din asta? Și mi-ai putea spune ce anume vei face?’” a dezvăluit Williams.

Acest adaos falsificat de către Walsingham a fost proba care, deși fabricată, a fost considerată irefutabilă, ducând la condamnarea Mariei pentru trădare și la sentința de decapitare.

În timpul procesului, Maria a denunțat în mod public acțiunile lui Walsingham, expunând complotul protestant împotriva ei.

„Maria spune: ‘Walsingham, m-ai blestemat!’” a relatat Williams.

Cu toate acestea, din cauza probelor considerate „incontestabile”, sentința a rămas.

Elisabeta I, deși reticentă să execute o regină încoronată, temându-se de consecințele politice, a fost ocolită. Walsingham și apropiații săi „aranjează ca acest lucru să se întâmple pe la spatele ei”.

Astfel, pe 8 februarie 1587, Maria, Regina Scoției, a fost decapitată la Castelul Fotheringhay, soarta ei fiind pecetluită de o operațiune de spionaj regal fără precedent.

Moartea Mariei Stuart a marcat nu doar un moment definitoriu în istoria monarhiei britanice, ci și consacrarea Serviciului Secret ca instrument esențial și adesea nemilos, al puterii de stat.

De la tacticile murdare ale lui Walsingham la intrigile din secolul XX despre care se discută în podcast, spionajul regal rămâne o constantă a Coroanei, un amestec periculos de datorie, trădare și supraviețuire politică.