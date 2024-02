Istoria secreta Nefericita regină! Cum s-au luptat două capete încoronate din Insulele Britanice







Nefericita regină! Cum s-au luptat două capete încoronate din Insulele Britanice. Fiul unei rivale a devenit moștenitorul celeilalte

Maria Stuart a fost nefericita regină a Scoției, în perioada 14 decembrie 1542 până la 24 iulie 1567. A fost fiica lui James V, rege al Scoției care i-a oferit o educație profund catolică, în Franța. În 1558, Maria Stuart s-a căsătorit cu Delfinul Franței adică prințul moștenitor al coroanei franceze.

Nefericita regină. Reforma în Arhipelagul Britanic

Reforma religioasă a survenit ca o urmare firească a Renașterii. Corupția și sistemul obtuz al Bisericii Romano-Catolice au fost contestate de reformatori ca Martin Luther, Ulrich Zwingly, Jean Calvin. În Arhipelagul Britanic, Regele Angliei Henric VIII Tudor era nemulțumit că Papa nu-i acorda divorțul de regina sa, Caterina de Aragon, amândoi fiind evident catolici. Atunci, Henric VIII a luat decizia să se proclame cap al Bisericii Anglicane și astfel să abjure catolicismul. A divorțat de Caterina de Aragon.

Așa se face că Scoția a rămas catolică și Anglia a trecut la anglicanism. În Scoția și Wales, au existat însă câteva insule de biserici reformate, inspirate din calvinism numite biserici prezbiteriene care aveau autonomie completă, fiind conduse de către comunitățile lor.

Maria Stuart în conflict cu Elisabeta I

Henric VIII Tudor a avut cel puțin 5 soții. În afară de Caterina de Aragon, câteva regine au ajuns sub securea călăului. Cu aceste soții, a avut copii precum Eduard Tudor, Maria Tudor (Blody Mary), catolică ferventă și Elisabeta. Elisabeta, anglicană i-a succedat surorii sale Maria Tudor care fusese căsătorită cu regele Filip II al Spaniei.

Maria Stuart despre care se crede că fusese instruită de tatăl ei, să emită pretenții la tronul Angliei a devenit rivala Elisabetei. Era o rivalitate în primul rând, religioasă, apoi una politică, dinastică. În 1559-1560, Maria Stuart a fost regina Franței, după care a revenit în Scoția. La 25 iulie 1565, Maria Stuart s-a căsătorit cu Lordul Darnley. S-a spus de către tradiționaliștii stilurilor vestimentare că la această ceremonie matrimonială, ea ar fi purtat prima rochie de mireasă din istorie.

Doi ani mai târziu, a fost răpită de Lordul Bothwell și obligată să se căsătorească în rit protestant. Maria a abdicat în același an, iar fiul său Iacob Stuart care avea un an a fost declarat rege minor sub regență. În mai 1568, Maria, după ce a încercat să revină, a trecut în Anglia. Acolo, în 1571, s-a aflat în fruntea unui complot care viza eliminarea Elisabetei, fiind închisă peste 15 ani. A fost executată la 8 februarie 1587.

Iacob I Stuart - rege al Angliei

Regina Elisabeta I a înfruntat cu succes forțele catolice spaniole învingând Armada spaniolă, cea mai mare flotă a momentului. Nu s-a căsătorit niciodată iar la moartea sa în 1603, l-a desemnat ca rege pe Iacob I Stuart, fiul Mariei Stuart. Era o revanșă din mormânt din partea celebrei regine a Scoției, celebră pentru tragica sa viață.