Codul secret al Elenei Ceaușescu și motivul pentru care „Cabinetul 2” a impus telefoane speciale, fără disc, în instituțiile-cheie ale statului

În ultimul deceniu al regimului comunist, paranoia legată de securitate, control și loialitate a atins un nivel greu de imaginat astăzi. Una dintre cele mai puțin cunoscute, dar extrem de relevante decizii luate din cercul de putere al Elenei Ceaușescu a vizat un obiect aparent banal: telefonul.

În anii ’80, la ordinul direct al așa-numitului „Cabinet 2”, în mai multe instituții-cheie ale statului român au fost introduse telefoane speciale, fără disc, diferite de cele folosite de populație sau chiar de alte structuri ale aparatului de partid.

Această decizie nu a avut legătură cu designul, confortul sau modernizarea tehnologică, ci cu frica profundă de interceptare, de sabotaj și, în ultimă instanță, de pierdere a controlului absolut asupra fluxului de informații.

„Cabinetul 2” nu a fost o instituție prevăzută explicit în Constituție sau în organigramele oficiale ale statului. Era, în fapt, structura informală de putere a Elenei Ceaușescu, paralelă și adesea superioară aparatului de partid și chiar unor decizii luate formal de Nicolae Ceaușescu.

Prin Cabinetul 2 treceau numiri, sancțiuni, ordine administrative și decizii strategice, inclusiv cele legate de securitate internă. În anii ’80, când regimul devenise tot mai izolat internațional, iar tensiunile interne creșteau, Elena Ceaușescu a început să se implice direct în chestiuni considerate anterior strict tehnice sau militare.

Telefonia a devenit una dintre aceste obsesii.

Telefoanele clasice cu disc, fabricate în România sau importate anterior, aveau două vulnerabilități majore din perspectiva Securității și a conducerii politice.

Prima era posibilitatea relativ ușoară de interceptare analogică, prin cuplarea unor dispozitive pasive pe linie. A doua era legată de formarea impulsurilor mecanice generate de discul rotativ, impulsuri care puteau fi analizate sau replicate mai ușor în cazul unor tentative de ascultare clandestină.

În logica paranoică a regimului, orice element standardizat devenea un risc. Elena Ceaușescu era convinsă că inclusiv structuri interne ale statului, nu doar „agenți străini”, ar putea complota sau transmite informații neautorizate.

Telefoanele impuse de Cabinetul 2 erau modele cu tastatură sau cu butoane fixe, fără mecanism rotativ. Unele dintre ele erau prototipuri românești realizate pentru uz guvernamental, altele erau adaptări ale unor modele est-germane sau sovietice, modificate special pentru rețele interne securizate.

Principalul avantaj nu era viteza de apelare, ci posibilitatea integrării mai ușoare în centrale telefonice interne controlate strict de stat, precum și reducerea riscului de interceptare prin metodele clasice. În plus, aceste telefoane funcționau adesea pe circuite separate, neconectate direct la rețeaua publică.

În instituțiile sensibile, apelurile nu se făceau liber, ci prin operatori sau centrale interne, iar unele aparate puteau apela doar un număr limitat de extensii aprobate.

Accesul la aceste aparate nu era generalizat nici măcar în aparatul de partid. Ele erau instalate în birouri de miniștri, în structuri ale Comitetului Central, în unele unități industriale strategice și, mai ales, în zonele de lucru ale Elenei Ceaușescu.

Pentru restul aparatului administrativ, telefonul clasic rămânea norma, iar diferența devenea un simbol tăcut al ierarhiei reale de putere. Faptul că cineva avea un telefon „fără disc” era un semn clar că se află sub protecția directă a Cabinetului 2 sau că este considerat suficient de important pentru a fi izolat de „zgomotul” rețelei publice.

Decizia de a înlocui telefoanele nu a fost una izolată. Ea se înscrie într-un context mai larg de măsuri luate în anii ’80, care includeau restricții severe asupra mașinilor de scris, controlul copiatoarelor, monitorizarea strictă a telexurilor și limitarea accesului la fax, considerat tehnologie „periculoasă”.

În centrul acestui sistem se afla Elena Ceaușescu, care vedea controlul informației ca pe o extensie a propriei autorități. Pentru ea, tehnologia nu era un instrument de eficiență, ci un potențial dușman.

După căderea regimului, aceste telefoane speciale au dispărut rapid din instituții. Unele au fost demontate, altele aruncate, iar puține au ajuns în depozite sau muzee tehnice. Pentru mulți ani, existența lor a fost cunoscută doar din mărturii orale ale foștilor funcționari sau tehnicieni din telecomunicații.

Astăzi, ele sunt o piesă de puzzle într-o istorie mai amplă despre cum frica, izolarea și concentrarea excesivă a puterii pot transforma până și un telefon într-un instrument politic.