Divorț surpriză în showbizul românesc. Sfârșit de poveste după ani de relație

Codruța Filip și Valentin Sanfira, unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, au ales să meargă pe drumuri separate. Potrivit artistei, separarea a avut loc la începutul anului. „Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt”, a spus aceasta, pentru Cancan.ro.

Codruța Filip și Valentin Sanfira au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, având o relație de aproximativ opt ani, oficializată prin căsătorie în 2022. Deși au ales de cele mai multe ori discreția, au fost prezenți frecvent împreună la evenimente, iar parcursul lor a fost urmărit de public.

Codruța Filip a atras atenția și în competiția Desafio, însă după întoarcerea din Thailanda au apărut schimbări pe plan personal.

Desafio s-a filmat în lunile noiembrie și decembrie, iar concurenții s-au întors acasă la finalul lunii decembrie. Codruța Filip a avut un parcurs apreciat în competiție, iar reacțiile pozitive nu au întârziat să apară.

Participarea la reality show a însemnat o perioadă de separare fizică mai lungă decât cea cu care cei doi erau obișnuiți. Pe rețelele de socializare, fanii au observat lipsa Codruței din postările lui Valentin și i-au adresat mai multe întrebări, însă artistul nu a oferit un răspuns.

Artista a declarat că separarea s-a produs la începutul anului, de comun acord, iar de atunci fiecare a mers pe drumuri separate. „Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt”, a explicat aceasta, pentru Cancan.

Codruța Filip a explicat că nu vor mai participa la evenimente împreună. „Fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a spus aceasta.